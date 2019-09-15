Мінімальна зарплата: Розенко пояснив, скільки повинні отримувати українці

В Україні сьогодні створені умови для підвищення мінімальних зарплат до рівня 6500-7000 грн.

Про це в ефірі ObozTV заявив колишній віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко, коментуючи заплановане на 2020 рік підвищення мінімальної зарплати з 4173 до 4723 грн.

"Мене різонула тема щодо підвищення мінімальної зарплати тільки до 4723 грн. Ця цифра, на мій погляд, абсолютно не є адекватною і не відображає ситуацію. Ця цифра писалася під те, що економіка зростає приблизно на 2,5-3%. Але сьогодні наш уряд передав новому уряду економіку з ростом 4,6%", – заявив Розенко.

"Ми забезпечили більш енергійне зростання економіки, ніж передбачали. На мій погляд, це збільшення зростання економіки повинні відчути люди в підвищенні їх зарплат і пенсій. Цього не відбувається... На мій погляд, початок року можна спокійно почати з цифри не менше 6500 мінімальної зарплати і до кінця року її довести до цифри 7000 грн", – підкреслив він.

На думку колишнього віце-прем'єра, цифра 4723 грн, яку запропонував новий уряд, "не відповідає на питання, як влада буде захищати ринок праці України від його знекровлення, від втечі українців за кордон".

rp-mk.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні щорічно середні зарплати збільшуються приблизно на 20%. Якщо зараз українці заробляють близько 11 тис. грн, то в липні 2020-го ця цифра може збільшитися до 12,8 тис.

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