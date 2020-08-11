Українцям підвищать мінімальні зарплати: коли і де візьмуть гроші

У вересні в Україні має відбутися підвищення мінімальної зарплати до 5 тисяч гривень. Це питання розгляне Верховна Рада на позачерговому засіданні 25 серпня.

Про це голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив в ефірі телеканалу "Україна 24". За його словами, на підвищення мінімалки потрібно 5 мільярдів гривень.

"Можливо, через економію з обслуговування державного боргу (знайдуться кошти. — Ред.). Хоча я би за дефіциту в 7,5% не говорив би про якусь економію на обслуговуванні державного боргу. Це величезні гроші, це гроші, джерела на які нам ще треба віднайти, незважаючи на 3 млрд, які ми хочемо отримати до кінця року від МВФ, Єврокомісії та Всесвітнього банку", – сказав він.

За його словами, Верховна Рада 25 серпня збереться на позачергове засідання, на якому розгляне законопроєкт президента Володимира Зеленського про підвищення мінімальної заробітної плати.

"Отже, джерела є, бо сума не є критичною, якщо я не помиляюся, приблизно 5 млрд грн на відповідне збільшення. Але знову ж таки ми повинні з вами говорити про те, що проблема держборгу та обслуговування держборгу – це серйозна проблема для нашого бюджету, і ми повинні її вирішувати шляхом проактивної боргової політики", – сказав він.

Інформацію про позачергове скликання Верховної Ради підтвердила і заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Ми вже попередили народних депутатів, що 25 серпня може відбутися і, найімовірніше, відбудеться позачергова сесія парламенту з основним питанням – голосування за законопроєкт, який дасть змогу збільшити мінімальну заробітну плату до 5 тис. грн із 1 вересня. Це необхідно ухвалити ще в серпні, і тому потрібна позачергова сесія", – сказала Кравчук.

Нардепка припустила, що ініціюватиме позачергову сесію Зеленський, оскільки законопроєкт про підвищення мінімальної заробітної плати є президентським.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає підвищення мінімальної зарплати з 4723 грн до 5000 грн вже з 1 вересня 2020 року.

Кабмін затвердив графік, згідно з яким мінімалка має зрости з 1 вересня до 5000 грн, з 1 січня 2021 року – до 6000 грн, з 1 липня 2021 року – до 6500 грн.