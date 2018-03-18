"Мінімалка" в 5 тисяч: Ляшко зажадав підняти зарплату

Народний депутат України, лідер опозиційної фракції Радикальної партії Олег Ляшко закликав уряд підняти зарплати українцям.

За його словами, "мінімалка" повинна бути не менше 5 тис. грн, а пенсія - не менше 3 тис. грн. Така заява пролунала з трибуни Верховної Ради.

"Коли нам влада розповідає про те, що немає коштів для того, щоб піднімати доходи... Це не відповідає дійсності. Тому що коли в Раді голосуються рішення по прокурорах і суддях і по так званих антікорруціонерах ... По300 тис. зарплати в місяць призначають - замість того, щоб дати хоча б 30 тис. зарплати вчителям, лікарям та іншим категоріям бюджетників ..." - підкреслив він.

Як повідомляв "Обозреватель", Ляшко закликав уряд підняти мінімальну зарплату і пенсію на наступному тижні.