Мінфін захотів контролювати гроші лікарів в Україні

Міністерство фінансів розробило постанову, за якою хоче зобов'язати всі лікарні, центри сімейної медицини та інші медзаклади, яким платить Національна служба здоров'я України, тримати ці кошти на казначейських рахунках.

Відповідний документ надіслали на погодження іншим центральним органам влади. Після цього його мають винести на голосування уряду. Про це повідомляє liga.net.

Наразі медзаклади мають право обирати для розрахунків будь-який банк.

Заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак повідомила, що на минулому тижні МОЗ не погодило цей проєкт постанови і відправило назад у Мінфін. Однак міністерство уже вдруге намагається провести цю норму.

Як писав OBOZREVATEL, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що медичні працівники всі 29 років незалежності України отримували найнижчу зарплату в країні. За його словами, заробітна плата лікарів і медичного персоналу в Україні повинна складати не менше ніж 20-25 тисяч гривень.

Він обіцяв, що з вересня і до кінця року медичні працівники почнуть отримувати доплати: