Мінфін відзвітував про 39 млрд грн, витрачених з COVID-фонду

Станом на 6 листопада 2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 вже використали 39 млрд грн, з яких 6,6 млрд грн пішли на охорону здоров'я.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України. Загалом з COVID-фонду витрачено вже 59% коштів.

На охорону здоров'я в фонді передбачено 16,3 млрд грн. Зокрема заплановано 100 млн грн на закупівлю апаратів ШВЛ, з яких використано 42 млн грн.

Майже 3 млрд грн передбачено на забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлю засобів індивідуального захисту для працівників закладів охорони здоров'я, з яких зараз використано 709,7 млн грн.

На субвенцію місцевим бюджетам для забезпечення лікарень киснем направлено 571 млн грн. Також на підвищення надбавок і доплат медичним працівникам витрачено 3,2 млрд грн з передбачених 6 млрд грн.

У відомстві додали, що крім коштів Фонду, заходи з протидії COVID-19 фінансуються також з інших джерел.

Зокрема, за програмою медичних гарантій, Національна служба здоров'я вже здійснила виплати установам охорони здоров'я на суму понад 8 млрд грн за послуги, пов'язані з лікуванням COVID-19.

Крім того, станом на 5 листопада з коштів місцевих бюджетів витрачено 3,8 млрд грн на придбання товарів і послуг для запобігання поширенню COVID-19.

Витрати на боротьбу з COVID-19 Міністерство фінансів

Як повідомляв OBOZREVATEL, влада України вирішила використати частину коштів з COVID-фонду на ремонт і будівництво доріг, оскільки потрібно було вирішувати криза не тільки в медицині, але і в економіці.