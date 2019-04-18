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Мінфін відреагував на скасування націоналізації ПриватБанку

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Міністерство фінансів України не погодилося із рішенням суду першої інстанції, який визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку, та готується до подання апеляційної скарги.

"Рішення про виведення неплатоспроможного ПриватБанку за участю держави приймалось відповідно до норм діючого законодавства, було підтримане РНБО та урядом з метою забезпечення фінансової стабільності та збереження коштів громадян", – йдеться у повідомленні на сайті відомства.

У Мінфіні підкреслили, що забезпечення виконання банками регулятивних вимог є визначальним для стійкості банківської системи і підтримки суспільної довіри. При цьому капітал ПриватБанку мав від’ємне значення, і держава стала гарантом виконання усіх зобов’язань перед клієнтами банку.

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Прийнявши рішення про націоналізацію та рекапіталізацію, держава вклала в ПриватБанк понад 155 млрд гривень.

"Рівень покриття зобов'язань високоліквідними активами дозволяє банку забезпечувати стабільний фінансовий стан, високу платіжну дисципліну і своєчасне виконання вимог перед клієнтами. І зараз наше завдання – захистити інвестицію держави, внесок кожного українця", – наголосили представники відомства.

Мінфін відреагував на скасування націоналізації ПриватБанку

Нагадаємо, 21 грудня 2016 року Приватбанк перейшов в держвласність. Держава отримала 100% в його капіталі, фінустанова була докапіталізувати на суму 116,8 млрд гривень. В кінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ і висновку незалежного аудиторакомпанії EY.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до нанесення фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк в грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона до Коломойського, Боголюбова, а також до компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., імовірно належить їм.

В цей же період Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд при цьому зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь в розгляді справи. Відповідне рішення було прийнято на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що 18 квітня в Окружному адмінсуді Києва під головуванням його глави, судді Павла Вовка, оголосять рішення, згідно з яким націоналізація ПриватБанку буде визнана незаконною.

При цьому екс-власник фінустанови Ігор Коломойський розраховує отримати моральну і матеріальну компенсацію за націоналізацію ПриватБанку.

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