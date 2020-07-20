Мінфін відмовився дати 4,5 млрд гривень на завершення "стіни Яценюка"

Міністерство фінансів не погодило проєкт Держприкордонслужби щодо збільшення до 4,5 млрд гривень фінансування будівництва "Стіни" на кордоні з Росією.

Про це з посиланням на відповідь міністерства ДПСУ повідомила громадська організація StateWatch.

У документі йдеться, що запропонований прикордонниками обсяг фінансування проєкту “Стіна” на 2020-2025 роки в сумі 4,5 млрд грн перевищує той, що визначений у чинному розпорядженні у 3,8 рази, або на 3,3 млрд грн.

"Якщо Кабмін підтримає такі пропозиції, загальна сума витрат на “Стіну” зросте до 6,2 млрд грн. У Міністерстві фінансів наголошують, що подальший розгляд проєкту збільшення фінансування неможливий без надання Держприкордонслужбою детальних фінансово-економічних розрахунків, а також звітної інформації про виконання проєкту “Стіна” за минулий період з 2015 року, та з урахуванням прогнозних макроекономічних показників на середньостроковий період", – йдеться у публікації.

У Мінфіні вважають, що першочергового фінансування потребують заходи щодо запобігання поширенню COVID-19.

Водночас у Міністерстві економіки та Держгеокадастрі заявили, що не мають зауважень щодо збільшення фінансування проєкту. В обох органах влади запропоновані прикордонниками зміни погодили без зауважень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, завершення будівництва стіни на кордоні між Україною і Росією збираються перенести на 2025 рік.

Зазначимо, що у 2019 році приватна фірма ТОВ "Будцентр Витязь" отримала 20 мільйонів гривень авансу з рахунку Державного казначейства за продовження робіт з облаштування кордону з Російською Федерацією.

Державна прикордонна служба запропонувала Кабінету міністрів виділити додаткові 4,5 млрд грн на будівництво проєкту "Стіна" на кордоні з Росією.