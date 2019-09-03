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3 вересня • оновлено в 13:15
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Мінфін пояснив, що відбувається із держбюджетом України

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Міністр фінансів Оксана Маркарова прогнозує своєчасну подачу держбюджету-2020 і виплати за держборгом у поточному році.

"Ми повністю готові до проходження цього року", – повідомила Маркарова, передають "Українські новини".

За її словами, сьогодні уряд має на гривневому і валютному рахунках близько 130 млрд гривень.

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"Так, після реструктуризації, проведеної ще в 2015 році, у нас було кілька років, коли ми могли більш вільно дихати і проводити реформи. З цього року в нас третина бюджету йде на обслуговування і погашення боргів. Ми зробили все, щоб ця проблема була під контролем", – зазначила Маркарова.

Вона також додала, що президент Володимир Зеленський підтримує неухильне дотримання бюджетного кодексу.

"Цей бюджет повинен бути збалансованим, і він таким буде", – резюмувала Маркарова.

Мінфін прогнозує своєчасну подачу держбюджету-2020 і виплати за держборгом в поточному році

Мінфін прогнозує своєчасну подачу держбюджету-2020 і виплати за держборгом в поточному році

Як повідомляв OBOZREVATEL, сукупний державний (прямий і гарантований) борг України у доларовому еквіваленті досяг 78,32 млрд доларів.

Так, за підсумками 2018 року цей показник зріс на 2,02 млрд доларів, або на 2,6%, свідчать дані Міністерства фінансів.

У гривневому еквіваленті обсяг державного та гарантованого державою боргу досяг 2,169 трлн гривень. Це на 26,95 млрд гривень, або на 1,26% більше, ніж попереднього року.

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Особа
Оксана Маркарова
Місце
Україна
Теги
Міністерство фінансів бюджет
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