Мінфін отримає 15 млн грн премій замість створення Бюро економічної безпеки

Народна депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що кошти на створення Бюро економічної безпеки витратять на зарплати працівникам Міністерства фінансів.

Зокрема у середу, 9 грудня, на Комітеті з питань бюджету було підтримано постанову Кабміну № 1497-р, та виділено 15 млн гривень на премії. Про це народна депутатка повідомила у своєму Telegram-каналі.

За її словами, гроші на створення Бюро економічної безпеки закладалися в бюджет не для того, щоб створити новий орган, а для того, щоб розкидати потім на інші потреби.

"Вітаємо Мінфін з зарплатами, але не вітаємо із тим, що вони щойно розписалися в відсутності бажання підтримувати створення нового органу з боротьби з економічними злочинами", – резюмувала Василевська-Смаглюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Конституційний суд скасував рішення про обмеження максимальної заробітної плати посадових осіб у бюджетних організаціях, суддів, прокурорів, депутатів і т.д.

Юристи кажуть: рішення Верховної Ради урізати зарплати дійсно було спірне, а тепер недоотримані гроші можна буде повернути через суд.