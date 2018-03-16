УкрEngРус
Регистрация
СвітСпорт

Міненерго хоче погасити борги "Л/ДНР" за електроенергію грошима держбюджету

36.8тЧитати новину російською

Міністерство енергетики та вугільної промисловості пропонує погасити заборгованість за електроенергію споживачів перед підприємствами, що здійснюють постачання на території ОРДЛО, за рахунок коштів державного бюджету України.

Відповідне положення прописане в законопроекті "Про особливості погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електроенергії", який було винесено на розгляд урядового комітету 15 березня, повідомляють "Наші гроші".

Зокрема з липня 2019 року в Україні повинна запрацювати нова модель оптового ринку електроенергії, буде створено товарну біржу та ліквідовано ДП "Енергоринок".

Новини
Тариф на електроенергію для українців має зрости на 49%: опубліковано документ

Дебіторська заборгованість ДП "Енергоринок" зараз складає 29,8 млрд гривень, а кредиторська – 28,1 млрд гривень. В зв’язку з цим Міненерго запропонувало шляхи для ліквідації заборгованості. Один із них – погашення заборгованості споживачів з окупованих територій за рахунок коштів державного бюджету.

Наші гроші

У поданих до законопроекту документах Міненерго не вказує суму заборгованості споживачів електроенергії в ОРДЛО. Підтвердження заборгованості буде здійснювати міжвідомча комісія, яку створить Кабмін. Також запропоновано списати заборгованість ДП "Енергоринок" перед постачальниками електроенергії в ОРДЛО.

У Міненерго також вказують, що вугледобувні підприємства на початок року заборгували 11,34 млрд гривень. Ці борги також запропоновано виплатити коштами держбюджету, а частину їх списати.

Новини
Підвищення цін на електроенергію: Порошенко виступив з заявою

Також заплановано, що учасники процедури погашення заборгованості замінять між собою кредиторські та дебіторські зобов’язання ДП "Енергоринок" і будуть погашати їх протягом п’яти років за рахунок цільової надбавки, передбаченої НКРЕКП у тарифах на розподіл електричної енергії.

Наші гроші

Як повідомляв "Обозреватель", 26 липня 2017 року Україна повністю припинила постачати електрику на окуповану Росією територію Донецької області.

Місце
Україна
Об'єкти
Новини ДонбасуМіністерство енергетики та вугільної промисловості
Поділитися у Facebook

Наші блоги