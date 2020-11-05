Мінекономіки спрогнозувало обвал ВВП України

Роман Груша Економіка 12:36, 5.11.2020 Оновлено: 12:56, 5.11.2020

Міністерство економіки прогнозує спад валового внутрішнього продукту України за підсумками 2020 року на 4,8%.

Одночасно з цим відомство очікує падіння економіки на 5,6% у разі введення локдауна. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Мінекономіки оцінює спад ВВП України в III кварталі в 3,6%, а за дев'ять місяців цього року – в 5,5%.

Як писав OBOZREVATEL:

  • Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України за підсумками 2020 року на 7,7%, але при цьому очікує зростання економіки в 2021 році на 3,6%.

  • Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що українська влада не йтиме за сценарієм повного зупинення економіки в разі другої хвилі коронавірусу.

  • Україна позичила $328,79 млн, продавши єврооблігації американському банку J.P. Morgan. Ці гроші витратять на те, щоб розрахуватися за ВВП-варантами – цінними паперами, виплати за якими прив'язані до зростання ВВП.

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