Мінекономіки спрогнозувало обвал ВВП України

Міністерство економіки прогнозує спад валового внутрішнього продукту України за підсумками 2020 року на 4,8%.

Одночасно з цим відомство очікує падіння економіки на 5,6% у разі введення локдауна. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Мінекономіки оцінює спад ВВП України в III кварталі в 3,6%, а за дев'ять місяців цього року – в 5,5%.

Як писав OBOZREVATEL: