Мінекономіки попередило українців про різке зростання цін у 2021 році

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства спрогнозувало ріст інфляції на початку 2021 року.

"Варто очікувати, що процес поступового насичення економіки грошима з метою її пожвавлення, очевидно, сформує більш вагомий тиск на цінову динаміку в результаті накопичувального ефекту, який, швидше за все, суттєво проявиться лише на початку наступного року", – йдеться у огляді інфляції за серпень, який підготувало відомство.

У Мінекономіки додали, що у серпні 2020 року споживчі ціни сезонно знижувались, але у річному вимірі інфляція зросла до 2,5%.

Зараз цінова динаміка знаходиться в прогнозованому тренді Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

Це стало наслідком підвищення вартості комунальних послуг у минулому місяці через значне подорожчання природного газу (+37,7%).

"На даний час, незважаючи на певне пом'якшення, з точки зору попередження інфляційних ризиків, політики НБУ, цінова динаміка знаходиться в прогнозованому тренді (5,9% на кінець року) і відповідає загальній тенденції позитивного розвитку економіки", – резюмували представники відомства.

Зараз цінова динаміка знаходиться в прогнозованому тренді Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

Як повідомляв OBOZREVATEL, з початку 2020 року ціни на товари і послуги в Україні в середньому зросли на 1,5%. Однак на окремі види продуктів вони підвищилися в 1,5-2 рази.