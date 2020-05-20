Мінекоенерго відкрило доступ промисловості до атомної електроенергії

Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища відкрило промисловим підприємствам можливість купівлі електроенергії в держкомпанії "Енергоатом" за двосторонніми договорами.

Відповідний проєкт постанови ухвалено на засіданні Кабінету міністрів України 20 травня.

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови про публічні спеціальні зобов'язання (ПСО) на оптовому ринку електричної енергії, якою знизив для "Енергоатому" частку обов'язкового продажу своєї електроенергії держпідприємству "Гарантований покупець" з 85% до 80%.

Водночас документ зобов'язав "Енергоатом" продавати 5% прогнозованого обсягу відпуску електроенергії (затвердженого в прогнозному балансі енергосистеми на відповідний місяць) за двосторонніми договорами на спеціальних сесіях електронних аукціонів.

Так, після ухалення цих змін НАЕК буде відпускати 80% своєї електроенергії "Гарантованому покупцеві" за спецзобов'язаннями, 15% – на ринку "на добу вперед" (РСВ), як це передбачено законом про ринок е/е, ще 5% – на електронних аукціонах за двосторонніми договорами.

Як зазначила т. в. о. міністра Ольга Буславець, відповідну постанову розробило міністерство для реалізації завдань Антикризового енергетичного штабу.

"Це дозволить поліпшити фінансову ситуацію ДП "Гарантований покупець", НАЕК "Енергоатом" та інших учасників ринку. Також це допоможе промисловим підприємствам із високою часткою електроенергії в продукції отримати доступ до довгострокових контрактів за конкурентними цінами. Зі свого боку "Енергоатом" отримає додатковий гарантований ринок збуту виробленої електроенергії", – сказала Буславець.

За її словами, ухвалення постанови удосконалить систему спеціальних обов'язків на ринку електроенергії.

Як повідомлялося, 19 травня відбулося друге засідання Антикризового штабу з питань енергетики під головуванням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, керівництва державних відомств у сфері енергетики, а також гравці ринку електроенергії.

Під час засідання Шмигаль наголосив, що Кабмін буде захищати "Енергоатом" від банкрутства й контролюватиме, щоб електроенергію атомних станцій не продавати зі збитками для держкомпанії. За його словами, держкомпанія щомісяця отримувала 1 млрд грн збиток через те, що продавала електроенергію на балансує ринку за пів ціни.

Перше засідання штабу під головуванням Шмигаля відбулося 29 квітня. Результатом став оновлений енергетичний баланс на 2020 рік, який знизив напругу в області, надавши розуміння роботи енергетиків до кінця року, що дозволить нормалізувати роботу підприємств.

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