Мінекоенерго пропонує скасувати пільгові 100 кВт-годин для населення, щоб платити "зеленим"

Виконуюча обов'язки міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольга Буславець ініціювала скасування пільгового тарифу на електроенергію за перші 100 кВт-годин для населення з 1 жовтня 2020 року, щоб забезпечити оплату "зеленого тарифу" виробникам сонячних і вітрових електростанцій. Про те повідомив Бізнес Цензор з посиланням на свої джерела в Мінекоенерго і проект Меморандуму про взаєморозуміння з інвесторами сонячних і вітрових електростанцій, який опинився у розпорядженні редакції.

Згідно з проектом меморандуму, від скасування пільгового тарифу для населення з 1.10.2020 Мінекоенерго розраховувало додатково зібрати з населення на енергоринок 3,1 млрд. грн. У річному обчисленні населення повинно було б заплатити 11,6 млрд. грн. Таким рішенням Міненерго фактично пропонує зібрати з населення кошти, необхідні для оплати "зеленим". Крім того, додаткові витрати передбачається перекласти на промисловість і підняти тариф Укренерго.

За інформацією видання, проект меморандуму був представлений президенту Володимиру Зеленському, однак він відмовився його затвердити.

Фактично це означає, що Міненерго не змогло домовитися з виробниками "зеленої" електроенергії про умови, що дозволяють подолати кризу в енергетиці. Новий проект меморандуму не відповідає початковим обіцянкам Міненерго і передбачає для виробників сонячної електроенергії зниження тарифу на 15% (замість 25%), а для виробників вітрової електроенергії на 7,5% (замість 12,5%).

Нагадаємо, "зелена" генерація виробляє 8% електроенергії, при цьому на частку альтернативної енергетики припадає 26% всіх платежів в системі. В Україні тариф для виробників електроенергії найвищий в Європі і становить 4,27 грн, для порівняння атомна генерація продає електроенергію по 57 коп.