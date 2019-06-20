Мільярдні схеми: спливли скандальні дані про "Свинарчуків" у "Нафтогазі"

Екс-керівник трейдингового підрозділу "Нафтогазу" Віталій Волинець заявив, що рішення про продаж державного газу на мільярди гривень ухвалювала людина "з ринку" – ще не оформлений на роботу в НАК Андрій Фаворов, який володіє компанією з торгівлі газом.

Як передає "Главком" його слова, Фаворов "майже місяць формував рішення правління" Нафтогазу "по ціновій політиці правління не в статусі керівника, маючи конфлікт інтересів".

Повідомляється, що загальна сума сумнівних угод, проведених топ-менеджерами НАК "Нафтогаз України" може перевищити 20 млрд грн за чотири роки.

"Інформація про них почала вилазити назовні після того, як у "Нафтогазі України" почалася "зміна варти": поспішне усунення Юрія Вітренка з позиції комерційного директора, призначення Андрія Фаворова керівником газового бізнесу в НАК, а Сергія Алексєєнка – на посаду тимчасово виконуючого обов'язки президента "Укртрансгазу".

Зокрема, мова йде про розпродаж буферного газу зі сховищ. Минулого тижня Вітренко звинуватив Фаворова в організації корупційної схеми, згідно з якою компанія "ЕРУ Трейдинг" отримала газ зі сховищ "Нафтогазу" зі знижкою в $35, купивши за 2018 рік 101 млн кубометрів. На цій схемі могли "наварити" близько 5 млрд грн.

Нафтогаз "Українські новини"

По-друге, розкрився нюанс про імпорт газу через офшори. Державна монополія закуповує майже 70% імпортного газу для України. Але ці імпортні операції проводять через мережу фірм-трейдерів, багато з яких зареєстровані в офшорах, найчастіше в Швейцарії. Таку ж схему використовує і друга після "Нафтогазу" компанія-імпортер – "ЕРУ Трейдинг", крім того вона використовує тих же офшорних трейдерів. Таке прикриття дозволяє "Нафтогазу" пояснити свої закупівлі за завищеною на $30 за тисячу куб. м ціною: приватна компанія купує газ за кордоном за такими ж цінами.

Третій момент полягає в тому, що НАК "Нафтогаз України" повністю контролює фінанси своїх дочірніх компаній, і дозволяє топ-менеджерам грати з показниками корпоративної звітності материнській структурі, отримуючи мільйонні премії за її "дутий" прибуток.

Водночас, щоб не відповідати за маніпуляції з прибутком, топ-менеджмент групи "Нафтогаз" застосовує юридичне "відмивання". Для цього "дочки" і "внучки" "Нафтогазу" дружно програють суди на користь вищої структури.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно в Україні різко знизили ціну природного газу для населення – вона складе 5553,89 гривні за 1 тисячу кубометрів. Ціна, за якою "Нафтогаз" продає його газозбутам і постачає споживачам по ПСО, зменшиться на 7,3%. Це на 436,11 гривні менше порівняно з травнем.

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