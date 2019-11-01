Мільярдна сотня: озвучено список найбагатших українців

Сотня найбагатших бізнесменів України володіє сумарним статком у $34,8 млрд, причому $30,6 млрд з них припадає на перші 50 рядків рейтингу.

Про це пише видання НВ. За даними видання, п'ять найбагатших українців за рік втратили $3,8 млрд.

Перші місця рейтингу, як і в минулому році, зайняли бізнесмени Ринат Ахметов, Віктор Пінчук та Вадим Новинський. При цьому лідер рейтингу Ринат Ахметов володіє більш ніж четвертою частиною всього статку 100 найбагатших українців, відзначає видання.

Перші шість учасників рейтингу – мільярдери із загальним статком в $17,8 млрд, що всього на $1 млрд більше, ніж у інших 94 мультимільйонерів рейтингу разом узятих.

Журналісти стверджують, що перша десятка рейтингу (з урахуванням даних про те, як змінився їхній капітал за рік) виглядає так:

Рінат Ахметов – $9,629 млрд (+ 21%); Віктор Пінчук – $2,310 млрд (-14%); Вадим Новинський – $1,767 млрд (-22%); Ігор Коломойський – $1,480 млрд (-8%); Геннадій Боголюбов – $1,376 млрд (-16%); Петро Порошенко – $1,253 млрд (+ 12%); Олександр і Галина Гереги – $930 млн (+ 10%); Дмитро Фірташ – $792 млн (+ 62%); Костянтин Жеваго – $744 млн (+ 30%); Микола Злочевський – $686 млн (+ 8%).

Рейтинг найбагатших бізнесменів України, частина 1 nv.ua

Рейтинг найбагатших бізнесменів України, частина 2 nv.ua

Перші п'ять місць у рейтингу займають ті ж бізнесмени, що і в минулому році. При цьому бізнесмен Ігор Коломойський обігнав Геннадія Боголюбова (в минулому році статок обох оцінювалося в $1,6 млрд).

Що стосується другої частини першої десятки, то з неї випали власник МХП Юрій Косюк (11-е місце) і співвласник групи Приват Олексій Мартинов (12-е). Експрезидент України Петро Порошенко залишився на шостому місці.

Мажоритарний акціонер Ferrexpo Костянтин Жеваго опустився на дев'яте місце, поступившись сьоме співвласникам Епіцентр-К Олександру і Галина Герега. У десятку потрапили також Дмитро Фірташ (піднявся з 14-го на восьме місце) і Микола Злочевський (з 11-го на 10-е).

Також видання зазначає, що вартість активів 100 найбагатших українців дорівнює 23% ВВП України. При цьому в 2013 році їх активи дорівнювали 40% ВВП країни.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про заяву глави Національної антикорупційного бюро Артема Ситника, який заявив, що через корупцію на державних підприємствах України викрали понад 100 млрд грн.

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