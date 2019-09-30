Мільярди від бурштину та ігор: Кириленко вказав на прокол Кабміну в гучних нововведеннях Зеленського

Український політик, колишній віцепрем'єр-міністр із гуманітарних питань В'ячеслав Кириленко заявив, що легалізація грального бізнесу та видобутку бурштину вимагає змін у держбюджет.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. За словами політика, нововведення, ініційовані президентом Володимиром Зеленським, могли б принести Україні як мінімум 7,5 млрд гривень.

Володимир Зеленський

"Кажуть, це дасть до бюджету 2,5 млрд гривень. А насправді більше, тому що деякі міністри говорили про більш $300 млн. Тільки від грального бізнесу. Тобто грубо близько 7,5 млрд гривень мінімум.

Чому тоді уряд паралельно не змінює внесений проект Держбюджету на 2020 рік, щоб за ці гроші дати обіцяний "реальний" прожитковий мінімум і збільшити мінімальні зарплати?" – написав Кириленко.

Ілюстрація. Гральний бізнес Информат

Нагадаємо, 2 вересня президент Володимир Зеленський дав три місяці Кабінету міністрів на легалізацію гральних закладів і видобутку бурштину в Україні.

Як писав OBOZREVATEL, будучи ще кандидатом у президенти, Зеленський розповів, що готовий створити в країні аналог американського Лас-Вегаса, де будуть легалізовані проституція та гральний бізнес.

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