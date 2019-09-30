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1 жовтня • оновлено в 05:44
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Мільярди від бурштину та ігор: Кириленко вказав на прокол Кабміну в гучних нововведеннях Зеленського

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Український політик, колишній віцепрем'єр-міністр із гуманітарних питань В'ячеслав Кириленко заявив, що легалізація грального бізнесу та видобутку бурштину вимагає змін у держбюджет.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. За словами політика, нововведення, ініційовані президентом Володимиром Зеленським, могли б принести Україні як мінімум 7,5 млрд гривень.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

"Кажуть, це дасть до бюджету 2,5 млрд гривень. А насправді більше, тому що деякі міністри говорили про більш $300 млн. Тільки від грального бізнесу. Тобто грубо близько 7,5 млрд гривень мінімум.

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Чому тоді уряд паралельно не змінює внесений проект Держбюджету на 2020 рік, щоб за ці гроші дати обіцяний "реальний" прожитковий мінімум і збільшити мінімальні зарплати?" – написав Кириленко.

Ілюстрація. Гральний бізнес

Ілюстрація. Гральний бізнес

Информат

Нагадаємо, 2 вересня президент Володимир Зеленський дав три місяці Кабінету міністрів на легалізацію гральних закладів і видобутку бурштину в Україні.

Як писав OBOZREVATEL, будучи ще кандидатом у президенти, Зеленський розповів, що готовий створити в країні аналог американського Лас-Вегаса, де будуть легалізовані проституція та гральний бізнес.

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Теми
Легалізація казино в Україні Реформи Зеленського Реформи в Україні
Особа
В'ячеслав Кириленко
Місце
Україна
Теги
бюджет Економіка України
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Ничего особого в бюджет это не принесет. Уличный игровой бизнес в полутемных помещениях Лотереи как был под ментами, так и останется. А в пятизвездочных и других поменьше - ну сколько их. И там чеки будут выдавать? Не смешите, все сделано чтобы богатые богатели. И янтарь как старатели его мыли так и будут мыть, только теперь их оформят кооперативами и они мзду будут платить ещё и в бюджет помимо уплаты бабла в карман ментам, которые будут их крышевать как и раньше.
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