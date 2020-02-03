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3 лютого • оновлено в 22:16
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Санкції в дії: російські олігархи збідніли на мільярди доларів

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Дохід російських мільярдерів за січень 2020 року впав більш ніж на 7,77 мільярдів доларів.

Про це свідчать дані рейтингу Bloomberg Billionaires Index (BBI), який включає інформацію про 500 найбагатших людей планети, серед яких 23 громадян Росії. Індекс враховує вартість компаній, якими повністю або частково володіють підприємці.

Так, перший місяць 2020 року виявився невдалим для акціонера "Новатэка" Леоніда Міхельсона (третій у списку найбагатших росіян). У січні Міхельсон втратив $2,46 млрд. Власник Volga group Геннадій Тимченко в січні збіднів на $1,96 млрд, за ним – співвласник СУЭК и "Еврохима" Андрій Мельниченко, який став біднішим на $1,52 млрд.

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Російські олігархи збідніли на мільярди доларів

Російські олігархи збідніли на мільярди доларів

Роман Абрамович втратив $234 мільйони. Не пощастило ще близько 10 бізнесменам.

Санкції в дії: російські олігархи збідніли на мільярди доларів
Санкції в дії: російські олігархи збідніли на мільярди доларів
Санкції в дії: російські олігархи збідніли на мільярди доларів
Санкції в дії: російські олігархи збідніли на мільярди доларів
Санкції в дії: російські олігархи збідніли на мільярди доларів
Санкції в дії: російські олігархи збідніли на мільярди доларів
Санкції в дії: російські олігархи збідніли на мільярди доларів
Санкції в дії: російські олігархи збідніли на мільярди доларів
Санкції в дії: російські олігархи збідніли на мільярди доларів
Санкції в дії: російські олігархи збідніли на мільярди доларів
Санкції в дії: російські олігархи збідніли на мільярди доларів

При цьому сімом із представлених у рейтингу BBI російських мільярдерів в січні вдалося збільшити своє багатство.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Держдепі США заявили, що продовжать "душити" Росію санкціями, поки вона не припинить агресію на сході України і не покінчить з анексією Криму.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Савченко Александр
Савченко Александр
Xoxлы, вы считаете гроши россиян. США будет "душить" Россию, да и Слава Богу ! Насрать на США, пусть лучше памперсы для моряков завозят ! России грошей хватит !
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