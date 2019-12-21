Мільярдери-невдахи року: Forbes опублікував антирейтинг

Рейтинг мільярдерів-невдах 2019 року очолила найбагатша людина Індії Азім Премджі.

Зокрема, бізнесмен втратив 14,1 мільярда доларів. Про це йдеться у публікації американського журналу Forbes.

Друге місце посів засновник Amazon Джефф Безос, загальні статки якого за рік скоротилися на 13,1 мільярда доларів.

Він втратив гроші через розлучення з дружиною Маккензі, якій передав 25% своїх акцій компанії. Влітку статок бізнесмена зменшився майже на 37 мільярдів доларів, проте зростання котирувань Amazon дозволив йому відіграти частину втрат.

У трійку "лідерів" потрапив глава індійського медіахолдингу Essel Group Субхаш Чандра, який за рік втратив 3,4 мільярда доларів і вилетів зі списку мільярдерів.

На початку року Essel звинуватили в зв'язку з компанією, яку індійська влада перевіряла на предмет шахрайства і підозрілих транзакцій.

На четвертій позиції опинився гендиректор компанії Uber Тревіс Каланік, який втратив 3,1 мільярда доларів після невдалого IPO сервісу таксі.

Акції компанії з травня впали на 30%. У результаті Каланік почав продавати свої цінні папери, попутно виплачуючи за угоди серйозні податки.

Замикає п'ятірку "невдах" Янь Чжи – співголова Zall Smart Commerce Group, яка займається спорудженням торгових центрів. Він втратив близько 3 мільярдів доларів.

Сам бізнесмен пояснив втрати складними міжнародними економічними умовами.

Гендиректор Uber Тревіс Каланік позбувся 3,1 мільярда доларів, а засновник Amazon Джефф Безос – 13,1 мільярда

Як повідомляв OBOZREVATEL, Державна фіскальна служба зафіксувала в Україні понад 5,1 тисячі гривневих мільйонерів і трьох мільярдерів.

Найбільша концентрація мільйонерів у Києві (2194 особи), Київській (378 осіб), Харківський (339 осіб), Дніпропетровській (333 особи) областях.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!