Мільярд із "ковідного" фонду на ремонт доріг забрало оточення олігарха

Усі тендери Івано-Франківської Служби автодоріг на ремонт трас, що частково були профінансовані грошима Фонду з боротьби з COVID-19, виграло ТОВ "ПБС", яке пов'язане з одним із українських оліграхів.

Про це повідомляють "Наші гроші". Як вказано, на тендери сукупною вартістю 3,58 млрд гривень із "ковідного Фонду" було виділено чверть необхідної суми – 916 млн грн.

Йдеться про чотири підряди, розіграні у 2020 році:

1,18 млрд грн – ремонт Р-24 Татарів-Косів-Коломия-Борщів-Кам’янець-Подільський на ділянці км 0+000 – км 177+894;

1,11 млрд грн – ремонт Н-10 Стрий-Івано-Франківськ-Чернівці-Мамалига на ділянці км 16+411 – км 203+957;

440 млн грн – ремонт Н-09 Мукачево-Рахів-Богородчани-Івано-Франківськ-Рогатин-Бібрка-Львів на ділянках км 238+127 – км 241+400, км 269+442 – км 293+025;

260 млн грн – ремонт Т-09-06 Івано-Франківськ-Надвірна на ділянці км 0+000 – км 26+745.

Два тендери, розіграних у 2017 та у 2019 роках, за якими цього року дофінансовували виконання робіт:

30 млн грн – ремонт Р-20 Снятин-Тязів на ділянці км 0+000 – км 108+063;

29 млн грн – ремонт Т-09-05 Делятин – Раківчик на ділянці км 0+000 – км 28+027.

"На цьогорічних тендерах "ПБС" мав конкурентами лише представників Національної асоціації дорожників України. У перших трьох випадках це ТОВ "Автомагістраль-Південь" з орбіти бізнесмена Олександра Бойка, а в четвертому – ТОВ "Ростдорстрой" з оточення Геннадія Труханова. Представники картелю торгувалися з конкурентом неохоче – середня знижка "ПБС" на усіх чотирьох тендерах щодо очікуваної вартості закупівлі становить менш ніж 4%", – сказано у матеріалі.

Зазначається, що два більш ранні тендери "ПБС" розіграло з компаніями з орбіти бізнесмена Араїка Амірханяна – ПП "Полтавабудцентр" та ТОВ "Будівельна компанія "Дорлідер".

"Знижка компанії також була несуттєвою – 5,5%. Водночас "ПБС" саме у ті роки наймало фірми з групи Амірханяна на субпідрядні роботи і заплатило їм 482 млн грн", – зазначає видання.

Вказано, що ТОВ "ПБС" заснувала у березні 2004 року в Івано-Франківську Іванна Непік. Статутний капітал компанії становить 6,02 млн гривень.

"Іванна Непік раніше працювала на курорті "Буковель". Тоді директором "Буковелю" був Олександр Шевченко. Він брав участь у виборах депутатів до Івано-Франківської обласної ради від партії "За майбутнє" Ігоря Палиці, що відбулися 25 жовтня. Майже щодня Олександр Шевченко на своїй сторінці у Facebook публікує пости з фотографіями дорожніх підрядів "ПБС", – сказано у статті.

Станом на початок листопада, "ПБС" йде другим у рейтингу підрядників "Укравтодору" з тендерів, що проводяться у 2020 році за новими правилами, що обмежують конкуренцію на торгах на користь членів НАДУ та найбільших фірм.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці жовтня глава "Укравтодору" Олександр Кубраков пояснив, чому гроші з COVID-фонду витратили на дороги.

Раніше він заявив, що жодного спеціального фонду боротьби з COVID-19 не було – така назва виникла помилково.