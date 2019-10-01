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1 жовтня • оновлено в 05:41
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"Милуємося нацлідером": у Росії викрили Путіна у брехні

1.5т Читати матеріал російською

У Росії уряд визнав, що середня ставка за іпотекою в 2019 році не опуститься до запланованих 9%.

При цьому російський президент Володимир Путін обіцяв іще в 2012 році знизити ставку до 6,5%, пише в Twitter Проф. Преображенський.

Зокрема, за підсумками липня середня ставка за іпотекою склала 10,2%.

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Очікується, що зниження до 9% може не відбутися навіть у 2020 році.

"Милуємося нацлідером, який аж у 2012 році, 7,5 років тому, обіцяв ставку в 6,5%", – підсумував блогер.

Володимир Путін обіцяв ще в 2012 році знизити ставку до 6,5%

Володимир Путін обіцяв ще в 2012 році знизити ставку до 6,5%

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Мінекономрозвитку РФ визнали, що через санкції, заборону валютних операцій для держбанків та підвищення цін на нафту інфляція перевищить офіційний прогноз у розмірі 3,4%, а вартість долара може становити 70 руб/$.

Водночас російські аналітики ще песимістичніші в оцінках. Вони впевнені, що у 2019 році на росіян може чекати інфляційний шок.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Пигин Макс
Пигин Макс
Х0хлы, успокойтесь, с сегодняшнего дня, ставка на первичном рынке составит 7,3%, на вторичном — 8,8%. В очередной раз, украинского эксперта уличили во лжи!
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
"Любуемся нацлидером"? Ну может и не любуемся, но уважаем заслуженно. Он никому не кланяется и на пианино играет сидя, как все нормальные ...
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