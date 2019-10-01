"Милуємося нацлідером": у Росії викрили Путіна у брехні

У Росії уряд визнав, що середня ставка за іпотекою в 2019 році не опуститься до запланованих 9%.

При цьому російський президент Володимир Путін обіцяв іще в 2012 році знизити ставку до 6,5%, пише в Twitter Проф. Преображенський.

Зокрема, за підсумками липня середня ставка за іпотекою склала 10,2%.

Очікується, що зниження до 9% може не відбутися навіть у 2020 році.

"Милуємося нацлідером, який аж у 2012 році, 7,5 років тому, обіцяв ставку в 6,5%", – підсумував блогер.

Правительство признало: средняя ставка по ипотеке в 2019-м так и не опустится до запланированных 9%.

В июле она была 10,2%.

И даже в 2020-м снижения до 9% может не произойти.

Любуемся нацлидером, который аж в 2012 году, 7,5 лет назад, обещал ставку в 6,5%. pic.twitter.com/lFodKgoVtI — Проф. Преображенский (@prof_preobr) September 30, 2019

Володимир Путін обіцяв ще в 2012 році знизити ставку до 6,5%

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Мінекономрозвитку РФ визнали, що через санкції, заборону валютних операцій для держбанків та підвищення цін на нафту інфляція перевищить офіційний прогноз у розмірі 3,4%, а вартість долара може становити 70 руб/$.

Водночас російські аналітики ще песимістичніші в оцінках. Вони впевнені, що у 2019 році на росіян може чекати інфляційний шок.

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