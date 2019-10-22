"Сюрприз для інвесторів": українці висміяли міністра економіки через "дебіла"

У мережі висміяли репліку міністра економіки Тимофія Милованова про те, що він "не приховує, що дебіл", у відповідь на заяву бізнесмена Ігоря Коломойського.

Прокоментував дивну реакцію в Facebook журналіст Михайло Ткач.

"Давайте уявимо, що ви інвестор. Давно хотіли інвестувати в Україну. Вкласти десятки мільйонів на роки. Побудувати кілька заводів. Але вам потрібні гарантії стабільності. Ви чули, що в Україні якраз прийшла нова влада. Вирішуєте подивитися новини про Україну, новий Кабінет міністрів і міністра розвитку економіки. Сюрприз!" – написав він.

Милованова висміяли в мережі за відповідь Коломойському про дебіла

Українці приєдналися до обговорення. "Але до цього інвестор повинен подивитися всі випуски "Кварталу", а як же він інакше дізнається про бізнес клімат?", "Це ж як боятися потрібно, щоб так відповісти", "Так у цьому стабільність і є", – зіронізували в коментарях .

Знайшлися й ті, хто виправдав Милованова, заявляючи, що він просто з гумором поставився до ситуації, що склалася.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Коломойський розкритикував Милованова за підтримку ексглави НБУ Валерія Гонтаревої після скандального виступу "Кварталу 95" про підпал її будинку.

Він заявив, що номер може негативно вплинути на інвестиційний клімат в Україні. Коломойський же відповів, що після таких слів міністру слід подати у відставку, назвавши його "дебілом".

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