Введення мита на імпорт зрідженого газу і дизпалива з Росії неприпустиме. Компанії, які його вимагають, вводять Мінекономіки в оману. Про це йдеться в офіційному зверненні Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" до міністра економіки Тимофія Милованова.

Згідно з інформацією, викладеною у зверненні, ПАТ "Укртатнафта" і АТ "Укргазовидобування" зажадали від Мінекономіки проведення спеціального антисубсидиційного розслідування з приводу імпорту до України дизпалива і зрідженого газу походженням з РФ - з метою запровадження імпортного мита на ці групи товарів. Однак експерти ринку сходяться на думці, що підстав для початку такого розслідування немає. Адже обсяги імпорту з Росії постійно знижуються.

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"За 2018-2019 роки обсяги імпорту дизельного палива з РФ знизилися на 8%. Темпи падіння імпорту дизпалива у 2019 прискорилися – і в другому півріччі 2019 го з РФ імпортували на 20% менше, ніж в першому", - підкреслили автори звернення.

У той же час, за даними ОП "Укрметалургпром", в Україні збільшуються обсяги власного виробництва дизпалива. Зокрема, на підприємствах, що вимагають обкласти митом імпортне паливо.

"Основним вітчизняним виробником дизпалива є Кременчуцький НПЗ (ПАТ "Укртатнафта"), виробництво якого в 2019 році склало 89% від загального обсягу виробленого в Україні дизпалива. Протягом 2015-2019 років обсяги виробництва на цьому підприємстві щорічно збільшуються в середньому на 9% - і за останні 5 років зросли на 40%", - підкреслили в ОП "Укрметалургпром".

Крім того, заявники у своєму обгрунтуванні необхідності введення мита на імпорт газу і дизпалива посилаються на існування в РФ механізму "від’ємного акцизу", який нібито знижує конкурентоспроможність українських виробників. При цьому, вони не згадують про те, що цей механізм з'явився в РФ лише на початку 2019 року – і, з огляду на тенденції ринку, не завадив позитивній динаміці поступового зниження імпорту дизпалива з РФ.

У ОП "Укрметалургпром" підкреслюють: введення мита на імпорт російського газу і дизпалива, безумовно, допоможе "Укртатнафті" і "Укргазовидобуванню" збільшити свої прибутки, враховуючи їх практично монопольне становище на ринку. А ось в гірничо-металургійному комплексі внаслідок такого кроку ситуація тільки ускладниться. Адже вартість дизпалива є суттєвою складовою собівартості продукції ГМК. А галузь і без того перебуває в кризі.

"З метою недопущення посилення кризи в гірничо-металургійному комплексі України і погіршення рівня життя населення України, звертаємося до вас з проханням посприяти у відмові ПАТ" Укртатнафта "і АТ" Укргазовидобування "в ініціюванні антисубсидиційного розслідування з приводу імпорту в Україну дизельного палива і скрапленого газу походженням з РФ", - резюмували автори звернення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше металурги розповіли про негативні наслідки для галузі і країни в цілому від можливого введення мита на дизпаливо і зріджений газ.

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