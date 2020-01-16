Міністр економічного розвитку й торгівлі Тимофій Милованов став на захист прем'єр-міністра Олексія Гончарука, чиї розмови про ситуацію в країні й президента Володимира Зеленського злили в мережу.

Своєю думкою чиновник поділився на сторінці в Facebook, викликавши насмішки серед користувачів.

"Я підтримую прем'єр-міністра. Олексій – найкращий прем'єр-міністр за всю історію України. І я це доведу вам фактами. Нема корупції в уряді, нема дерибану позицій, нема дерибану бюджету, немає дерибану державних підприємств. Є квоти в політичних призначеннях. У моєму міністерстві всі призначення і звільнення роблю я. Такого в Україні ніколи не було. Завжди вкручували "смотрящих", – написав Милованов.

Милованов заступився за Гончарука й викликав глузування

Він запевнив, що зараз нібито відбувається "наїзд" на прем'єра від тих, хто хоче поставити на його місце "свою" нечесну людину.

Милованов також написав, що рівень економіки в Україні став "найкращим за роки".

"Зараз економіка України швидко зростає – в II і III кварталах темпи зростання ВВП перевищили 4% і були одними з найвищих у Європі. Зміцнення обмінного курсу і накопичення міжнародних резервів (до 7-річного максимуму – 25 млрд доларів) відображають стрімке поліпшення оцінок української економіки населенням, бізнесом і нерезидентами, а також поліпшення стану поточного рахунку платіжного балансу. Дефіцит поточного рахунку за 11 місяців 2019 року скоротився до 3,4 млрд дол США (з 4,2 млрд дол США за 11 місяців 2018 року), тоді як приплив прямих інрземних інвестицій виріс до 2,5 млрд доларів за цей же період", – написав міністр.

"Нехай зляться, нехай намагаються нас скинути – це нормально. Їм не вдасться, і ми – вся Україна – переможемо", – резюмував Милованов.

У користувачів така позиція викликала глузування. Багато хто написав, що міністр тільки говорить, не підкріплюючи свої слова фактами.

"Закінчуйте з епітетами: найкращий, найбільший. Де? Хто? Чому не відчувається народом, сюди не відносимо міністрів і заступників, які отримують нереальні зарплати", "Це просто слова, де тут факти? Як він може бути найкращим ще нічого не зробивши?", "Перераховано успіхи попереднього "корупційного уряду", "Та які нахр*н інвестиції? Ви в іншому світі живете", "Ну для чого ви цей бісер розкидуєте", "Факти? Фантазери!", "Зозуля хвалить півня", – зазначили в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В мережі опублікували аудіо розмов нібито глави Кабміну Олексія Гончарука з чиновниками, де обговорювалися курс долара в Україні та економічні питання перед зустріччю з главою держави Володимиром Зеленським.

Пізніше в мережі з'явилася друга частина скандальної розмови нібито прем'єр-міністра Гончарука, в якій ідеться про економічну ситуацію в країні.

У мережі опублікували третю частину розмови прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністерки фінансів Оксани Маркарової і двох заступників голови Нацбанку – Катерини Рожкової та Дмитра Сологуба. У бесіді мовилося про ревальвацію гривні до 20 грн/$ та економічну стратегію розвитку України.

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