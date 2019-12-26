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26 грудня • оновлено в 15:35
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Милованов забив на сполох через обвал промисловості

2.6т
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Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що у листопаді падіння виробництва у промисловості поглибилось до 7,5%.

Зокрема, виробництво інвестиційних товарів знизилося на 9,1%, товарів проміжного споживання – на 6,8%, споживчих товарів короткострокового використання – на 6,2% та споживчих товарів тривалого використання – на 4,5%. Про це міністр повідомив на Facebook.

За його словами, падіння промисловості набуло системного характеру і потребує швидких дій держави.

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"Мінекономіки працює над підписанням меморандуму з галуззю з першочергових кроків, стратегією та планом дій з захисту та розвитку промисловості; також починає працювати штаб з поточної ситуації з інфраструктурою, в який увійдуть представники промисловості, УЗ та портів", –заявив Милованов

Міністр розвитку економіки наголосив, що вже розроблено 13 напрямків – векторів дій, які буде незабаром оприлюднено.

Падіння виробництва у промисловості поглибилось до 7,5%

Падіння виробництва у промисловості поглибилось до 7,5%

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2020 році прогнозується прискорення зростання валового внутрішнього продукту до 3,3%.

Водночас очікується сповільнення споживчої інфляції до 6%, свідчить проєкт Державного бюджету на 2020 рік.

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Автор
Віктор Калиненко
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Не отчаивайтесь. Когда Омерыга введет против России аццкие ссанкцыи тогда падение промышленности должно остановиться и сразу же начнется рост. СУГС, ёпста
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Не отвлекайтесь на эти мелочи , Украина - великая аграрная дэржава.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Володимир Олександрович і Петро Олексійович! Я Ярина Володимирівна из місто Хуст (Закарпатської області) мене вже 67! У нас 20 років немає гарячої води, зима приплив а батареї холодні, нужду справляє на вулиці, в лікарні немає навіть бинтів, майже вся моя пенсія йде на оплату ЖКГ. Хочу запитати: коли Керченський міст і Раїса розвалиться? Дай, вам Бог здоров'я!
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