Милованов забив на сполох через обвал промисловості

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що у листопаді падіння виробництва у промисловості поглибилось до 7,5%.

Зокрема, виробництво інвестиційних товарів знизилося на 9,1%, товарів проміжного споживання – на 6,8%, споживчих товарів короткострокового використання – на 6,2% та споживчих товарів тривалого використання – на 4,5%. Про це міністр повідомив на Facebook.

За його словами, падіння промисловості набуло системного характеру і потребує швидких дій держави.

"Мінекономіки працює над підписанням меморандуму з галуззю з першочергових кроків, стратегією та планом дій з захисту та розвитку промисловості; також починає працювати штаб з поточної ситуації з інфраструктурою, в який увійдуть представники промисловості, УЗ та портів", –заявив Милованов

Міністр розвитку економіки наголосив, що вже розроблено 13 напрямків – векторів дій, які буде незабаром оприлюднено.

Падіння виробництва у промисловості поглибилось до 7,5%

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2020 році прогнозується прискорення зростання валового внутрішнього продукту до 3,3%.

Водночас очікується сповільнення споживчої інфляції до 6%, свідчить проєкт Державного бюджету на 2020 рік.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!