Милованов виступив за друк грошей через критичну ситуацію в Україні

Колишній міністр економіки Тимофій Милованов заявив про необхідність почати друкувати гроші через критичну ситуацію, що склалася в Україні.

"Я зараз скажу те, що більшість економістів, які мене знають, будуть вважати неправильним і непопулярним. Може, навіть порушенням релігії. Я вважаю, що саме через це (епідемію коронавірусу. – Ред.) потрібно зараз надавати гроші, закривати бізнеси і надавати їм фінансування. Фінансування в нас не вистачає зараз. По суті, це друк грошей. Я вважаю, що ситуація у нас критична", – повідомив він в ефірі програми "Свобода слова".

Милованов наголосив, що зараз усі країни несуть шалені бюджетні дефіцити, тому що підтримують свої економіки.

"Жорсткий карантин на невеликий період з грішми тим, хто постраждає, на мою думку, врятує ситуацію краще, ніж тягнути потроху і різати хвоста коту. Все одно доведеться підтримувати економіку пізніше. І ще більше людей перехворіє. Тобто я за радикальний карантин зараз і за радикальну підтримку. Але короткостроково, щоб повернутися до нормальної ситуації", – резюмував Милованов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство економіки прогнозує спад валового внутрішнього продукту України за підсумками 2020 року на 4,8%.

Відповідні прогнози зберігаються за умови, що ситуація із рівнем захворюваності до кінця року як в Україні, так і в світі значно не погіршиться, а також не відбудеться посилення превентивних заходів, зокрема не буде встановлений жорсткий тривалий карантин на значній території України.