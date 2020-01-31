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1 лютого • оновлено в 00:13
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Милованов сказав, як "перекрити" демографічну кризу в Україні

1.5т
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Міністр економічного розвитку Тимофій Милованов заявив, що проблему скорочення населення в Україні можна вирішити за рахунок термінової пенсійної реформи і підвищення продуктивності праці.

В іншому ж випадку проблеми української економіки через 20 років будуть значно масштабнішими. Своєю думкою він поділився в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" у п'ятницю, 31 січня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Демографічна проблема в Україні притаманна розвиненим країнамскорочується кількість людей, які перебувають в активному працездатному віці. Але в Україні немає ні сучасної пенсійної системи, ні продуктивності праці, як у розвинених країнах", – звернув увагу він.

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Милованов сказав, як "перекрити" демографічну кризу

Милованов сказав, як "перекрити" демографічну кризу

Скріншот з відео

Милованов також оцінив результати електронного перепису населення в Україні. "Кошти, які 1 працездатна особа в Україні зараз заробляє, розподіляються на 1,5 особи в непрацездатному віці, а через 20-30 років пропорція буде 1 на 2,5", – попередив він.

Виходом із цієї ситуації він назвав проведення пенсійної реформи та інвестиції в економіку для підвищення продуктивності праці.

"В Україні і демографічна, і пенсійна проблема. Тому потрібно не чекати, і проводити пенсійну реформу. По-друге, потрібно інвестувати в економіку, щоб оновити основні засоби і підвищити продуктивність праці. Якщо в майбутньому на 1 працюючого ми будемо заробляти в рази більше за рахунок нових технологій, за рахунок капітальних інвестицій, модернізації, то ми зможемо врятувати ситуацію. З демографією щось складно зробити, а з модернізацією економіки можна і потрібно", – підсумував міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дані так званого електронного перепису населення України показали, що в країні проживає 37 млн 289 тисяч осіб. З них 20,009 млн жінок і 17,28 млн чоловіків.

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Читайте всі новини по темі "Свобода слова Савіка Шустера" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Свобода слова Савіка Шустера
Особи
Тимофій Милованов Савік Шустер
Тег
пенсії
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
рабочий день должен быть не меньше 14 часов,один выходной в месяц,хронически больных расст.релять,пенсионеров тоже,ээх б.дь,и запануемо ипии.хомать!сукс каждому !
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