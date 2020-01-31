Милованов сказав, як "перекрити" демографічну кризу в Україні

Міністр економічного розвитку Тимофій Милованов заявив, що проблему скорочення населення в Україні можна вирішити за рахунок термінової пенсійної реформи і підвищення продуктивності праці.

В іншому ж випадку проблеми української економіки через 20 років будуть значно масштабнішими. Своєю думкою він поділився в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" у п'ятницю, 31 січня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Демографічна проблема в Україні притаманна розвиненим країнам – скорочується кількість людей, які перебувають в активному працездатному віці. Але в Україні немає ні сучасної пенсійної системи, ні продуктивності праці, як у розвинених країнах", – звернув увагу він.

Милованов сказав, як "перекрити" демографічну кризу Скріншот з відео

Милованов також оцінив результати електронного перепису населення в Україні. "Кошти, які 1 працездатна особа в Україні зараз заробляє, розподіляються на 1,5 особи в непрацездатному віці, а через 20-30 років пропорція буде 1 на 2,5", – попередив він.

Виходом із цієї ситуації він назвав проведення пенсійної реформи та інвестиції в економіку для підвищення продуктивності праці.

"В Україні і демографічна, і пенсійна проблема. Тому потрібно не чекати, і проводити пенсійну реформу. По-друге, потрібно інвестувати в економіку, щоб оновити основні засоби і підвищити продуктивність праці. Якщо в майбутньому на 1 працюючого ми будемо заробляти в рази більше за рахунок нових технологій, за рахунок капітальних інвестицій, модернізації, то ми зможемо врятувати ситуацію. З демографією щось складно зробити, а з модернізацією економіки можна і потрібно", – підсумував міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дані так званого електронного перепису населення України показали, що в країні проживає 37 млн 289 тисяч осіб. З них 20,009 млн жінок і 17,28 млн чоловіків.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!