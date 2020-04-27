"План був виконаний!" Милованов розкритикував Шмигаля за звільнення Верланова і Нефьодова

Колишній міністр розвитку економки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов розкритикував слова прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, який заявив, що вважає звільнення глав Митної і Податкової служб Максима Нефьодова і Сергія Верланова питанням економічної безпеки.

Про це ексміністр написав у Facebook. Зокрема він не погодився з висловлюванням про те, що в 2019 році державний бюджет України показав один з найгірших показників по надходженнях за останні роки, опублікувавши відповідні дані.

Так, в документі про виконання державного бюджету з 2008 по 2020 рік говориться про збільшення доходів з 2017 по 2019 роки. Разом з тим, дефіцит бюджету в 2019 році становив -1.96%, в той час, як, наприклад, в 2017 році цей показник був -1.60%.

"Загальна сума надходження в грн зростає. З огляду на посилення гривні в 2019 році, відповідні показники в доларах також ок. У відсотках ВВП, надходження також в рамках останніх років – 25%. Бюджетний дефіцит - 1,96% – теж маленький, і в рамках тренда", – написав він.

Він підкреслив, що, найімовірніше, прем'єр мав на увазі інші надходження, а не бюджетні. Наприклад, виконання плану по надходженнях з митниці і податкової. Як зазначив, ексміністр, у випадку з Нефьодовим план дійсно був не виконаний. У той же час, Верланов на шоу Шустера у п'ятницю сказав, що план з податкових надходжень було виконано.

"Хто має рацію? Прем'єр-міністр або колишні керівники митниці та податкової. І чому насправді їх звільнили?", – написав Милованов.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Максима Нефьодова звільнили з посади голови Державної митної служби України, а Сергія Верланова – з посади голови Державної податкової служби. Таке рішення було прийнято на позачерговому засіданні Кабміну в п'ятницю, 24 квітня.

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