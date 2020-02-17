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17 лютого • оновлено в 19:19
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Віддати держлікарні і університети: Милованов виступив із несподіваною пропозицією

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У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства заговорили про передачу в майбутньому в управління приватним інвесторам державних університетів і лікарень.

Про перші напрацювання повідомив міністр розвитку економіки Тимофій Милованов під час презентації стратегії економічного зросту, яка відбулася 17 лютого, пише hromadske.

"Щодо концесії, я зазначив, що у нас є пакети портів, аеропортів і вокзалів. У майбутньому, я думаю, можна говорити і про лікарні, і про університети", – заявив міністр.

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Милованов запропонував віддати інвесторам лікарні та університети

Милованов запропонував віддати інвесторам лікарні та університети

РБК-Україна

За його словами, передача об'єктів соціальної та освітньої інфраструктури в приватні руки буде залежати, перш за все, від конкретних умов і стратегічних завдань.

Поки в концесію Україна передає переважно інфраструктурні об'єкти. Одним із останніх завершився конкурс щодо портів "Херсон" і "Ольвія".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що в 2020 році в Україні планується приватизація понад 300 державних об'єктів.

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Автор
Ірина Кулініч
Особа
Тимофій Милованов
Місце
Україна
Тег
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Передайте этих ЗЕбилов в концессию. Больше пользы будет.
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
позорный колониальный режим.
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Серж Серж
Серж Серж
Мылованнов-это просто швондер,или швондер-идиот?
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