Віддати держлікарні і університети: Милованов виступив із несподіваною пропозицією

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства заговорили про передачу в майбутньому в управління приватним інвесторам державних університетів і лікарень.

Про перші напрацювання повідомив міністр розвитку економіки Тимофій Милованов під час презентації стратегії економічного зросту, яка відбулася 17 лютого, пише hromadske.

"Щодо концесії, я зазначив, що у нас є пакети портів, аеропортів і вокзалів. У майбутньому, я думаю, можна говорити і про лікарні, і про університети", – заявив міністр.

Милованов запропонував віддати інвесторам лікарні та університети РБК-Україна

За його словами, передача об'єктів соціальної та освітньої інфраструктури в приватні руки буде залежати, перш за все, від конкретних умов і стратегічних завдань.

Поки в концесію Україна передає переважно інфраструктурні об'єкти. Одним із останніх завершився конкурс щодо портів "Херсон" і "Ольвія".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що в 2020 році в Україні планується приватизація понад 300 державних об'єктів.

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