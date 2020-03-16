Милованов дав українцям 5 порад щодо коронавірусу і став посміховиськом

Колишній міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов дав українцям п'ять порад, як пережити епідемію коронавірусу, в результаті був висміяний користувачами.

Про це екс-міністр написав у себе в Facebook у понеділок, 16 березня.

Милованов запропонував віддати інвесторам лікарні та університети РБК-Україна

За його словами, найголовніше під час кризи мати вільні гроші, які можна швидко використовувати. "Відтермінуйте виплату своїх боргів. Попросіть тих, кому ви винні гроші, дозволити вам заплатити борги пізніше, після кризи, без додаткових відсотків. Багато хто може погодитися. Борги вам, навпаки, попросіть заплатити прямо зараз. Поясніть, що вам потрібні вільні гроші, щоб підготуватися до кризи, і попросіть зрозуміти і допомогти ", - зазначив колишній міністр, додавши, що більшу частину заощаджень краще зберігати в валюті.

Також Милованов рекомендував без необхідності не виходити на вулицю, обмежити відносини з зовнішнім світом, по можливості не ходити в банки, магазини, а частіше з'являтися в парках і місцях, де мало людей.

"Купіть і постійно майте запас їжі на 2-4 тижні. В інтернеті є багато статей, які описують якусь їжу краще купувати. Спробуйте організувати доставку їжі додому, щоб самим не їздити в магазини і не контактувати з людьми. Зараз є сервіси доставки або можна домовитися з кимось. Це особливо критично для літніх людей", - йдеться в повідомленні колишнього чиновника.

Милованов порекомендував українцям домовитися з роботодавцями про роботу з дому, заздалегідь обговорити з керівництвом майбутнє в разі скорочення персоналу через наслідки кризи.

Відзначимо, що в свій час Кабмін Олексія Гончарука закликав "громадян не вестися на маніпуляції про цю інфекції". При цьому, за різними джерелами, саме Милованов був проти введення карантину.

Підкреслимо, що пункт "про борги" викликав найбільший резонанс серед користувачів соцмережі.

Oleksandra Betliy дивується: "А як можна одночасно просити про відстрочку своїх боргів і вимагати те, що тобі мають віддати? Це явно неправильно. (Нагадує притчу, яку можна в Біблії прочитати)".

Sergey Prokofiev підкреслив, що рекомендації колишнього міністра "зберігайте заощадження в іноземній валюті" - найкраща характеристика його діяльності на цій посаді.

А ось користувач Dmitriy Uliankin прокоментував коротко, але ємко: "До сліз !!!))))".

Олександр Балдинюк пише, що "представляє, що буде, якщо все ломанутся в маркети робити запаси їжі на 4 тижні". "Ну, а які ще рад очікувати від Милованова, який розповідав про оздоровчий ефект ревальвації на експорт".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про нові рішення Кабінету міністрів у зв'язку з карантином через коронавірус і закликав громадян відмовитися від поїздок навіть в інші міста країни.

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