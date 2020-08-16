Україною прокотилася хвиля атак шахраїв: погрожують блокувати картки й обіцяють мільйонні виграші

Українці останнім часом усе частіше стають жертвами шахраїв, які вигадують хитрі і правдоподібні схеми обману. Шахраї розсилають фейкові повідомлення про блокування банківських карток, про мільйонні виграші і атакують власників приватних оголошень на сайтах OLX та IZI.

OBOZREVATEL з'ясував, на які схеми йдуть шахраї, щоб роздобути гроші довірливих українців. Ми також зібрали головні правила, які допоможуть вам ніколи не стати жертвою аферистів.

Днями киянин Тарас захотів продати свій старий телефон на одному з онлайн-майданчиків для розміщення оголошень. За те, щоб його оголошення було в топах сайту, витратив ще кругленьку суму, оскільки хотів продати свій гаджет швидше.

Не минуло й кількох днів, як йому написав так званий Сергій. Він відразу сильно зацікавився оголошенням, ставив багато запитань і всіляко входив у довіру. Вже через годину після знайомства Сергій буцімто був готовий оплатити товар за допомогою форми на сайті оголошень IZI.

Схема обману на IZI

Після цього Тарасу прийшло посилання, за яким потрібно було ввести реквізити своєї банківської картки, щоб потім туди прийшли гроші. Але посилання виявилося фейковим – шахрай надіслав дзеркало сайту, де серед іншого потрібно було вводити й CVV-код. З його допомогою шахрай міг легко зняти гроші з карти Тараса.

Варто відзначити, що потім під час розмови сам URL сайту аферист видалив із листування.

Аферисти відправили фішинговий сайт

Довірливий киянин заповнив усі дані, але відчув неладне й перевірив посилання. Коли ж виявив підступ – тут же написав шахраєві й заблокував свою картку через кол-центр банку.

Після викриття шахрай перестає відповідати

Саме завдяки такій швидкій реакції аферисти не встигли зняти гроші з картки і залишилися з носом.

Як можна убезпечити себе

80% випадків шахрайств відбуваються через передоплату замовлення безпосередньо на картку продавцеві. Але вихід завжди є. Будьте уважні й дотримуйтесь простих рекомендацій:

1. Будьте обережні з передоплатою безпосередньо на картку продавцеві

Для безпечної купівлі використовуйте надійну оплату карткою на сайті, оформлюйте замовлення через кнопку "купити". В інших випадках IZI не гарантує повернення коштів!

2. Спілкуйтеся з продавцем тільки через izi-чат

Якщо ви спілкуєтеся в чаті на сайті, вся історія повідомлень зберігається. І раптом що, izi матиме докази. Не погоджуйтеся на пропозиції спілкуватися в іншому месенджері та ігноруйте сторонні посилання для оплати замовлення. Краще повідомте про підозрілого продавця.

3. Перевіряйте товар прямо в поштовому відділенні під час отримання

Якщо товар пошкоджений або не відповідає опису – не приймайте його і зв'яжіться з продавцем. Зберігайте чеки, накладні та інші документи про купівлю.

Головні схеми обману за допомогою сайтів онлайн-оголошень:

Підступна благодійність. Продавець пропонує товар безкоштовно, просить тільки гроші за доставку. Скидає номер своєї картки в чат, а коли отримує оплату, відразу блокує користувача.

Передоплата за перегляд. Просять внести завдаток за резерв товару або перегляд. Після переказу коштів за номером картки, яку скинув продавець, листування блокується. Та сама історія з нерухомістю.

Фальшиві посилання. Продавець кидає посилання на інший сумнівний сайт, покупець переходить за посиланням і потрапляє в пастку: його особисті дані можуть вкрасти.

Підміна товару. Продавець розраховує на те, що покупець не буде оглядати товар на пошті й надсилає не те, що замовляли, або товар у неробочому стані.

Відгук відправлення. Продавець просить передоплату на картку і створює ТТН відправленого товару. Потім вимагає решту суми на картку. Коли отримує гроші, відкликає відправлення.

Українцям масово надсилають SMS про мільйонні виграші або блокування карток

Українці стали скаржитися, що повідомлення про блокування банківських карток приходять на телефон не від імені їхнього банку, а з різних незнайомих номерів.

"Шановний клієнте, ваша картка була заблокована банком! Терміново пройдіть авторизацію або зателефонуйте за номером..." – повідомлення з таким текстом приходять на телефон українцям. Дехто скаржиться – аферисти атакують по двічі на день.

Шахраї заявляють про блокування картки

У жодному разі не можна перетелефоновувати, оскільки вже під час особистої розмови шахраї всіма способами спробують дізнатися у власника будь-яку конфіденційну інформацію щодо його картки – PIN-код, CVV-код або секретний пароль, який приходить на номер телефону для підтвердження оплати або переказу грошей.

У такому разі завдання людини на тому кінці дроту – максимально дізнатися будь-яку інформацію про вашу картку. Тому в жодному разі не можна дзвонити за вказаними в повідомленні номерами телефону.

Українцям приходять смс нібито від імені банку

Повідомлення можна відрізнити від справжніх за помилками в тексті

У деяких випадках у тексті зазначено нібито про мільйонний виграш, а щоб його забрати, потрібно просто зателефонувати за вказаним номером телефону.

Україною прокотилася хвиля атак шахраїв: погрожують блокувати картки й обіцяють мільйонні виграші

Що потрібно робити в разі підозрілої активності з карткою

Коли вам щось надсилають або телефонують із підозрілих номерів, потрібно відразу передзвонити менеджерам вашого банку за телефонами, які надавав сам банк під час відкриття вашого рахунку. Співробітники банку завжди називають вас на ім'я та по батькові і, не запитуючи жодних персональних даних, відкривають вашу інформацію щодо картки.

Після цього попросіть перевірити, що відбувається з вашими рахунками в цей момент. Коли в банку підтвердять, що жодних операцій вони не проводили, потрібно відразу через них передати номери телефонів, із яких надійшов дзвінок, до служби безпеки. Сам номер того, хто телефонував, рекомендується заблокувати.

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