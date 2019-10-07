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7 жовтня • оновлено в 17:55
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Мільйонна "чорна каса": СБУ затримала прикордонника-корупціонера

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Співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали чиновника Чернігівської митниці, який входив до організованої групи, що займається нелегальним ввезенням сільгосппродукції.

Про це повідомляє пресцентр СБУ. За даними силовиків, група зловмисників ввозила товари без сплати обов'язкових митних платежів.

Мільйонна "чорна каса": СБУ затримала прикордонника-корупціонера

ssu.gov.ua

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"Оперативники спецслужби встановили, що протизаконною діяльністю займалися більше 15 комерсантів. За попередніми оцінками, державний бюджет щомісяця недоотримував понад 1 мільйон гривень", – йдеться в повідомленні пресслужби СБУ.

Правоохоронці затримали чиновника митниці неподалік від робочого місця під час отримання хабара в розмірі майже 20 тис. гривень від брокера однієї зі структур за сприяння у ввезенні нової партії нелегальної продукції.

Процес затримання чиновника

Процес затримання чиновника

ssu.gov.ua

Затриманий чиновник

Затриманий чиновник

ssu.gov.ua

Під час проведення обшуків за місцем роботи і проживання підозрюваних, правоохоронці вилучили $10 тисяч, а також документацію і комп'ютерну техніку з доказами незаконної діяльності.

Нагадаємо, що раніше OBOZREVATEL розповів, як Служба безпеки України викрила топменеджерів ПАТ "КБ "Південкомбанк", які нібито вивели з установи $38 млн.

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Місце
Україна Чернігів
Теги
Служба безпеки України корупція Державна митна служба України
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Это кому-то место освобождают, вот и хлопнули этого бедолагу. Вся страна тотально коррумпировна и таможня среди первых, а здесь за 20 тысяч горемыку хлопнули. Не смешите мои тапочки.
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70rus xxx
70rus xxx
Зато в 14 г. всех старых люстрировали и поувольняли.И чиновников и силовиков.Смысл?
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