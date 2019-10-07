Мільйонна "чорна каса": СБУ затримала прикордонника-корупціонера

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали чиновника Чернігівської митниці, який входив до організованої групи, що займається нелегальним ввезенням сільгосппродукції.

Про це повідомляє пресцентр СБУ. За даними силовиків, група зловмисників ввозила товари без сплати обов'язкових митних платежів.

ssu.gov.ua

"Оперативники спецслужби встановили, що протизаконною діяльністю займалися більше 15 комерсантів. За попередніми оцінками, державний бюджет щомісяця недоотримував понад 1 мільйон гривень", – йдеться в повідомленні пресслужби СБУ.

Правоохоронці затримали чиновника митниці неподалік від робочого місця під час отримання хабара в розмірі майже 20 тис. гривень від брокера однієї зі структур за сприяння у ввезенні нової партії нелегальної продукції.

Процес затримання чиновника ssu.gov.ua

Затриманий чиновник ssu.gov.ua

Під час проведення обшуків за місцем роботи і проживання підозрюваних, правоохоронці вилучили $10 тисяч, а також документацію і комп'ютерну техніку з доказами незаконної діяльності.

Нагадаємо, що раніше OBOZREVATEL розповів, як Служба безпеки України викрила топменеджерів ПАТ "КБ "Південкомбанк", які нібито вивели з установи $38 млн.

До цього СБУ викрила схему, в якій представники акціонерного товариства вивели в офшори понад $17 млн кредитних коштів банку.

У вересні було викрито угруповання здирників, які в Дніпрі видавали себе за співробітників Служби безпеки України.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!