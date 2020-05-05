Мільйони Тимошенко та Власенка мають ознаки легалізації коштів або зовнішнього фінансування – юрист

Лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко та її однопартієць Сергій Власенко, які отримали від американської компанії Reid, Collins, Tsai LLP 148 і 133 млн грн відповідно, повинні публічно пояснити, хто й за що зробив їм такий переказ. До того ж подібні "аномальні" платежі мають ознаки легалізації коштів або зовнішнього фінансування.

Про це в коментарі OBOZREVATEL заявив старший партнер адвокатської компанії "Кравець і партнери" Ростислав Кравець. "Це може бути зовнішнім фінансуванням, може бути легалізацією коштів, які раніше були виведені за кордон. Наприклад, уявімо, що роками виводяться суми на офшорні рахунки, але потім їх же потрібно повернути в Україну та легалізувати. З огляду на те, що це трапилося в такий спосіб, можна припустити, що існувала необхідність зробити все терміново. Є десятки способів завести гроші в Україну, але, можливо, тут завадив карантин, а кошти потрібні вже зараз і в таких обсягах", – каже Кравець.

"Є десятки способів завести гроші в Україну, але, можливо, тут завадив карантин, а кошти потрібні вже зараз і в таких обсягах", – каже Кравець.

Адвокат додає: без конкретних документів важко дати оцінку, звідки з'явилися такі виплати. Однак водночас Кравець упевнений – це "аномальні виплати" навіть для американських компаній, і Тимошенко з Власенком зобов'язані пояснити своїм виборцям, хто й за що зробив їм такий переказ.

"Як Власенко, так і Тимошенко повинні публічно дати пояснення. Суто з політичної точки зору. З погляду закону вони вказали суми, найімовірніше, сплатили податки", – додав Кравець.

Нагадаємо, Юлія Тимошенко прокоментувала виплату на своїй сторінці у Facebook. Однак ситуацію це не прояснило. Так, політикиня стверджує, що розкривати деталі їй не можна, мовляв, забороняє закон. "Відповідно до законодавства, я відразу задекларувала отриманий дохід. Інших подробиць не буде через законодавче регулювання в США юридичних обмежень щодо справи", – написала вона на своїй сторінці в соцмережі.

Екснардеп Сергій Лещенко у своєму Telegram-каналі пише: Тимошенко поки не знає, як правильно скомунікувати це питання. Всупереч великому штату пресслужби, вона виявилася не готовою дати відповідь на запитання суспільства, про що мова.

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