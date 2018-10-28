Мільйони росіян стали невиїзними: чим завинили

Близько 3-х мільйонів росіян стали невиїзними через борги перед банками, а також несплату аліментів і штрафів.

Як пише Росбалт, всього в розробці у судових приставів знаходяться 4,5 млн боргів перед кредитними організаціями на загальну суму 1,7 трлн руб. Таким чином, середня сума боргу становить 377 тис. руб. Кожному третьому боржнику через борги був обмежений виїзд за кордон.

По майже половині виробництв (46%) пристави були змушені накласти стягнення на доходи боржників. Всього за 8 місяців 2018 року пристави стягнули з боржників 85,9 млрд руб.

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Всього обмеження у виїзді з-за різних прострочень у платежах (у тому числі по аліментах і штрафах) стосуються 2,8 млн громадян Росії. З минулого року це число значно зросло - в 2017 році обмеження стосувалися лише 1,6 млн громадян. У липні служба судових приставів повідомляла про те, що в списку невиїзних перебували 2,5 млн чоловік. Таким чином, всього за два місяці заборона на виїзд з країни була введена ще для 300 тис. осіб.

Згідно зі статистикою по регіонах, рекордсменами за кількістю винесених постанов про тимчасове обмеження на виїзд боржників з Росії виявилися Краснодарський край (172,7 тис.), Москва (154,6 тис.) І Башкортостан (149,4 тис.).

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