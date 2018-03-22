Мільйонам українців знову перерахують пенсії: як і чому

Вже незабаром в Україні змінять правила розрахунку пенсій для "бідних". Торкнеться це тих, хто має великий стаж, але при цьому мало заробляв. Так, уряд пропонує перерахувати розмір їх виплат таким чином, щоб роль стажу при підрахунку кінцевої суми виявилася вищою. Правда, як саме будуть вважати, чиновники ще не визначилися.

"Обозреватель" розібрався, навіщо і для кого в Україні змінюють пенсійні правила і кого це може торкнутися.

"Вартість" стажу в Україні переглянуть, але не для всіх

До прийняття пенсійної реформи один відпрацьований рік при підрахунку пенсії оцінювали в 1,35% від розрахункового заробітку. За новими правилами, які діють вже з цього року, один рік оцінюється вже в 1%. Таке нововведення призвело до того, що українці з низькими зарплатами, але великим стажем, не можуть розраховувати на високі пенсії. Крім того, при "осучаснення" пенсій 3 млн чоловік з повним стажем і маленькими зарплатами отримали незначні прибавки.

У Міністерстві соціальної політики вважають, що маленькі пенсії показали "реалії соціально-економічної ситуації в СРСР". Мовляв, колгоспники, вихователі дитячих садків, медичні працівники працювали не покладаючи рук, але мало заробляли. В результаті зараз вони з великим стажем живуть на маленькі пенсії. Правда, проблеми можуть виникнути і у тих українців, які заробляють менше середньої зарплати і вийдуть на пенсії в найближчі кілька років.

Як вважають пенсії

Для прикладу розрахуємо, на яку пенсію можуть претендувати українці з зарплатою в 6 тис. Грн і 35 роками стажу за новою формулою. Варто враховувати, що цей рік вважається "перехідним". Замість середньої зарплати по країні за три минулі роки у формулі вважають середню зарплату за два минулі роки. З огляду на, що заробітні плати зростають щороку, для українців такий розрахунок дозволяє отримати пенсії вище. Таким чином, якщо 35 років платити внески із зарплати 6 тис., То в результаті можна отримати пенсію розміром приблизно менше 1600 грн. Якщо ж 35 років отримувати мінімальну зарплату, то можна розраховувати тільки на мінімальну пенсію.

Вже незабаром Міністерство соцполітики перерахує пенсії для українців з маленькими зарплатами, при цьому діючу формулу змінювати не будуть, пояснили "Обозревателю" у прес-службі відомства. Для "бідних" пенсіонерів з великим стажем пропонують створити механізм компенсації, який вплине на коефіцієнт заробітку.

Раніше ряд парламентаріїв пропонував повернути для українців з низькими зарплатами коефіцієнт оцінки стажу в 1,35%. Також в експертному середовищі звучали пропозиції за ті відпрацьовані роки, коли з зарплати знімався в середньому 37% ЄСВ, давати більш високий коефіцієнт. Є ще кілька нагод збільшити "роль" стажу.

Наприклад, підняти розмір надбавки за понад нормований стаж (зараз це всього плюс 1% до пенсії за кожен "зайвий" рік) або встановити більш високі гарантії мінімального розміру пенсії для тих, хто виконав вимоги щодо стажу. Остаточний варіант в міністерстві досі не затвердили. Також відомо, що новий підхід торкнеться як "старих" пенсіонерів, так і тих, хто буде виходити на пенсію в майбутньому.

Кому ще підвищать пенсії в Україні в 2018-му

Уже в квітні підвищені пенсії отримають військові (в цьому році вони отримають 50% від належної надбавки), а вже влітку в рамках індексації на 62 грн "розбагатіє" приблизно один мільйон українців. Також індексація пенсій очікується і в грудні. Надбавка приблизно в 62 грн може торкнутися більшості українських пенсіонерів.

Так, згідно з прийнятим бюджетом, мінімальну пенсію в липні цього року піднімуть з 1373 до 1435 гривень, а в грудні - з 1435 до 1497 гривень. Грудневе підвищення торкнеться близько 10 млн українців, підрахували в Інституті демографії, саме стільки українців на даний момент отримують пенсії нижче тисячі чотиреста дев'яносто сім гривень.

Пенсії військовим і іншим силовикам будуть перераховувати на основі оновлених посадових окладів. І поліції, і військовим, за останні кілька років суттєво підвищили зарплати. Тепер же, згідно з чинним законом, повинні перерахувати і пенсії на основі підвищених окладів.

Головне нововведення ще попереду

До кінця цього року в Україні повинні розробити проект обов'язкової накопичувальної системи. Це означає, що українці зможуть отримувати відразу дві пенсії - з солідарного і накопичувального рівнів. Правда, накопичувальний рівень в Україні намагаються запустити вже багато років. З одного боку, таке рішення дозволило б збільшити пенсії і підштовхнути економіку (щоб гроші в фонді не знецінилися, їх будуть інвестувати). Але з іншого боку, при гіперінфляції складно зберегти заощадження.

Відповідно до одного з варіантів накопичувального пенсійного рівня, "збирати" на пенсію повинні будуть українці не старше 35 років, а розмір внеску буде коливатися в межах 2-7% від зарплати. Тобто загальне податкове навантаження на заробітну плату може збільшитися з 41,5% до 43,5% -48,5%. Остаточний варіант накопичувального рівня все ще не розроблений.

Підвищення пенсій в результаті реформи в жовтні минулого року оголило існуючі проблеми з низькими заробітними платами. Нова формула розрахунку пенсій передбачає, що на розмір пенсії в першу чергу впливає зарплата. В результаті як мінімум три мільйони пенсіонерів і ще мільйони українців з зарплатами нижче середньої, будуть на "заслуженому відпочинку" жити на близьку до мінімальної пенсію. "Врятувати" ситуацію може уряд. І залежно від того, яким чином переглянуть підхід до розрахунку виплат, залежить добробут мільйонів українців.