Мільйон євро на годину: Lufthansa озвучила масштаб своїх втрат через коронавірус

Економіка 18:08, 9.04.2020

Німецька авіакомпанія Lufthansa, один з найбільших європейських перевізників, втрачає мільйон євро кожну годину через коронавірус.

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Про це сказав генеральний директор компанії Карстен Спор у відеозверненні до співробітників компанії, пише CNN.

Він повідомив підлеглим, що пандемія є "найбільшою проблемою в нашій історії" і що Lufthansa "бореться за своє майбутнє". У зв'язку з пандемією коронавірусу пасажиропотік Lufthansa скоротився з 350 тисяч осіб в день до менш ніж 3 тисяч.

"Таким чином, ми втрачаємо 1 мільйон євро нашого запасу ліквідності щогодини – вдень і вночі, тиждень за тижнем і, можливо, місяць за місяцем", – сказав Спор.

Lufthansa, яка володіє національними перевізниками в Німеччині, Швейцарії, Австрії та Бельгії, увійшла в кризу з фінансовими резервами більше 4 мільярдів євро, але, за оцінкою гендиректора, впорається тільки за державної підтримки.

За його словами, 7000 співробітників Lufthansa охоплять заходи щодо скорочення витрат, 1400 з них працюють у бюджетній дочірньої компанії групи Germanwings, яка незабаром припинить свою діяльність.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Німеччині можуть тимчасово націоналізувати важливі державі компанії, якщо ті будуть зазнавати труднощів у зв'язку з епідемією коронавірусу.

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