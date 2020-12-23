Микитась заявив, що особисто дав "Слугам народу" $2 млн готівкою

Колишній народний депутат, очільник скандальної будівельної компанії "Укрбуд" Максим Микитась уперше визнав, що профінансував виборчу кампанію "слуг народу" в Києві на 2 мільйони доларів.

"З квітня 2019 року В'ячеслав Мармиш (колишній головний юрист "Укрбуду". – Ред.) без мого відома почав контактувати з різними людьми, мабуть, вже тоді задумав пограбування компанії. Він звів мене з Андрієм Холодовим, який зараз народний депутат "Слуги народу", – заявив в інтерв'ю "Цензору" Микитась – підозрюваний у справі про заволодіння майном під час будівництва квартир для військовослужбовців Національної гвардії.

За його словами, через Холодова Мармишу пообіцяли підтримку в Офісі президента України.

"Мармиш втягнув мене в фінансування виборчої кампанії "слуг народу" в Києві. Майборода сам викинув наше з ним листування у WhatsApp в інтернет, на канал Джокера. Там є така табличка: "СН – 700". Це означає, я передав 700 тисяч доларів "слугам народу", – зазначив очільник "Укрбуду".

Микитась підкреслив, що загальна сума, яку Мармиш передав Холодову, склала 2 мільйони доларів.

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