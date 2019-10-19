Микитась отримав 200 млн грн від "мертвих душ": ДБР почало розслідування

Державне бюро розслідувань почало перевірку можливого відмивання грошей народним депутатом 8 скликання Максимом Микитасем.

Справу завели за заявою громадянина про вчинення злочину, а саме, що Микитась використавши підставних осіб та підробивши документи на отримання корпоративних прав за об’єктами будівництва, незаконно легалізував грошові кошти в розмірі понад 200 млн гривень, повідомляє "Судовий репортер".

Заявник розповів, що нардеп з метою ухилення від сплати податків та легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом, здійснив підробку документів, а саме договору купівлі-продажу цінних паперів та корпоративних прав.

Зокрема у декларації за 2016 рік нардеп звітував про продаж корпоративних прав Володимиру Ярошенку на суму 152,4 млн гривень та продаж цінних паперів Артему Хіжуну на 60,5 млн гривень.

Однак, за даними управління юстиції Києва, 10 жовтня 2016 року було зареєстровано смерть громадянина Ярошенка, а 16 листопада 2015 складено актовий запис про смерть Хіжуна.

Також заявник повідомив, що Ярошенко ніколи не володів такими активами, а його майно на момент смерті перебувало під обтяженням.

Державне бюро розслідувань почало перевірку можливого відмивання грошей народним депутатом 8 скликання Максимом Микитасем "Укрінформ"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше Микитась був викритий у новій афері, вигравши за допомогою пов'язаних із ним компаній тендер на реконструкцію транспортної розв'язки на Шулявському мосту.

14 травня до посадових осіб "Укрбуд девелопмент" із обшуками приходили співробітники НАБУ. Слідча дія проводилося в рамках розслідування корупційної схеми з нерухомістю, у результаті якої головне управління Нацгвардії, за версією слідства, втратило активи на 81,6 млн гривень.

Наприкінці серпня 2019 року проти скандального забудовника відкрили ще одну справу.

Також повідомлялась, що Київська адміністрація видала компанії з оточення Максима Микита вихідні дані на будівництво 51-метрового комплексу в Печерському районі столиці.

Додамо, що фірма "Укрбудмонтаж", яка належить родині скандальних забудовників Максима і Мирослава Микитасів, виграла тендер на 2 млрд грн на демонтаж саркофага над 4-м енергоблоком ЧАЕС. Крім того, Максим Микитась раніше потрапив у скандал в Любечі Чернігівської області у зв'язку погрозами на адресу голови однієї з ОТГ Сергія Пінчука.

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