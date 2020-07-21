У Росії депутат закликав зняти долари з холодильника, щоб продукти були хороші

Колишній депутат Держдуми РФ Михайло Дегтярьов, призначений в.о. губернатора Хабаровського краю, заявляв, що долари Росії не потрібні, і навів доказ – нібито через них продукти в холодильнику стають поганої якості.

Про це він сказав в ефірі російського телеканалу ТВЦ в листопаді 2013 року, відповідаючи на питання журналіста, чому свою депутатську зарплату тримає в рублях, а не у валюті (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У мене є 5 доларів. Вони висять на холодильнику. Я так, образно, приманюю їжу. Коли висіли тільки 5 доларів, в холодильнику було багато продуктів з нітратами, генномодифікованих. Щойно я повісив 500 рублів з православними хрестами Соловецького монастиря, у нас і продукти стали набагато якісніші в холодильнику", – сказав Дегтярьов.

Стару заяву Дегтярьова згадали після його призначення в Хабаровський край і стали активно обговорювати в соцмережах.

"Складається таке стійке враження, що Салтиков-Щедрін своїм романом "Історія одного міста"наклав прокляття тимчасової петлі на всі наступні епохи і покоління Росії. Іноді думаєш ну адже не може ж бути такою дикою фантасмагорії в реальності, а виявляється може", – написав в Twitter користувач Fairyboar.

"Я думав, новий призначенець Путіна просто тупий, а він ще й **нутий. Власне, призначенці старого, який з розуму вижив, такими і повинні бути, вони ж продукт його розумових процесів. Загалом, вітаю хабаровчан", – написав користувач Клептократ.

Обговорення заяви губернатора Дегтярьова про долар Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, у російській Хабаровську 11 липня місцеві жителі почали масові протести проти арешту губернатора краю Сергія Фургала.

У Санкт-Петербурзі і Москві пройшли масові акції протесту, росіяни висловили незгоду з недавно прийнятими поправками до Конституції країни.