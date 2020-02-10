"Міфи не справдилися": Гончарук озвучив важливе завдання ринку землі

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що українське суспільство лякають міфами про продаж землі, однак після запуску ринку всі побоювання буде розвіяно.

"Є велика кількість популістичних сил, які намагаються налякати суспільство та в такий спосіб – завдяки страху, навіюванню якихось-там міфів – стримати Україну від цього дуже важливого, дуже правильного кроку", – заявив Гончарук у інтерв’ю УП.

За його словами, відкриття ринку землі – це величезний крок вперед для країни.

"Сьогодні ми маємо ситуацію, коли ти нібито власність маєш, а розпорядитися нею не можеш. І це робить тебе біднішим. Це робить менш вільним. Ми про це говоримо", – наголосив прем'єр-міністр.

"Це світоглядне, насправді, питання, а не про якусь модель і про все інше", – резюмував Гончарук.

Прем'єр-міністр наголосив, що відкриття ринку землі – це величезний крок вперед для України

Як повідомляв OBOZREVATEL:

20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроєкт про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.

Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади та держава.

Ринок землі може приносити до бюджету України від $700 млн до $1,5 млрд щороку. Йдеться як про оренду, так і про продаж.

Українці вийшли з протестом проти відкриття ринку землі.

Зеленський звернувся до українців, пояснивши, навіщо потрібен продаж земель.

12 листопада у Верховній Раді не відбулися голосування за законопроєкт про ринок землі через розбіжності всередині фракції "Слуга народу".

Верховна Рада 13 листопада 240 голосами підтримала законопроєкт про ринок землі (2178-10) у першому читанні. У такий спосіб вже в жовтні 2020 року, якщо парламентарі встигнуть до кінця року розглянути законопроєкт у другому читанні, українці зможуть продавати й купувати землю.

До другого читання у законопроєкт про ринок землі внесли 4 тисячі правок. Процедуру розгляду цих пропозицій визначать у сесійній залі.

До цього Арахамія визнавав, що голосування за земельний закон може затягнутися. Проте, за його словами, 6 лютого в парламенті очікувалася "земельна ніч". Зазначалося, що нардепи мають намір голосувати "до перемоги" й планують завершити роботу до 3-4 ранку п'ятниці.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!