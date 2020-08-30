Міф про "Роттердам+" був створений в політичних цілях під вибори, - Гончаренко

Медійний міф про схему "Роттердам+" був створений задля дискредитації попередньої влади на виборах президента. При цьому наразі доведено, що всі заяви про шалені збитки, спричинені її застосуванням не мають під собою жодного підгрунтя. Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат Олексій Гончаренко.

"Міф штучно створили, нахабно використали на виборах для дискредитації президента Порошенка, на цих брехливих звинуваченнях дорвалися до влади, а тепер вимушено розвели руками", – написав депутат.

Гончаренко нагадав, що справа від самого початку базувалася на вигадках і домислах про начебто мільярдні збитки від цієї формули.

"Понад 3,5 роки з кожного телевізору лунали брехливі звинувачення в корупції, зомбували про мільярди вкрадених у простого народу грошей, а тепер справу просто закрили, бо виявляється від самого початку не було ніякої корупції", – додав депутат.

Гончаренко наголосив, що після рішення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури закрити справу за відсутності складу злочину автори і бенефіціари медіа-міфу мають понести відповідальність за обман суспільства.

"Будь-яка брехня рано чи пізно випливає на поверхню. І за весь цей обман і тони бруду, які були вилиті на виборах на Порошенка і його політичну команду, ще доведеться понести відповідальність", – підсумував депутат.

Нагадаємо, 28 серпня САП оголосила про закриття справи "Роттердам+" через відсутність достовірних і вичерпних доказів нанесення збитків.

11 серпня фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила збитків від дії формули "Роттердам +". До цього також жодна державна експертиза, проведена з ініціативи НАБУ і сторони захисту, не підтвердила нанесення збитків.

Термін досудового розслідування у справі "Роттердам +" закінчився 8 серпня. НАБУ і САП не змогли спрямувати справу в суд і зупинили розслідування на невизначений термін.

Розслідування у справі "Роттердам +" розпочалося в березні 2017 року. У ньому брали участь 15 детективів і 7 прокурорів. Витрати бюджету на їх роботу оцінюються в 96 млн грн.

Формула "Роттердам +" діяла для розрахунку вартості вугілля при встановленні прогнозної оптової ціни електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 років. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула була скасована з 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії.

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