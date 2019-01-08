Microsoft втратила позиції: названо найдорожчу компанію у світі

Американська компанія Amazon — найбільша у світі з обігу серед тих, що продають товари і послуги через інтернет — очолила рейтинг найдорожчих підприємств у світі.

Акції компанії на біржі Nasdaq виросли на 3,4% до 1650 доларів за штуку, а капіталізація склала 796,7 млрд доларів, повідомляє Bloomberg.

Таким чином, Amazon вдалося обігнати Microsoft, яка опинилася на другій сходинці з ринковою капіталізацією у 789 млрд доларів.

На третьому місці розташувався холдинг Alphabet, до якого входить Google, з ринковою вартістю у 745 млрд доларів. За ним іде Apple — 702 млрд доларів.

Amazon

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні 2018 року Microsoft випереджала Amazon у рейтингу найдорожчих компаній у світі.

Після публікації квартального звіту акції Amazon впали на 7%, а вартість компанії знизилася — до 805 млрд доларів. Водночас акції Microsoft виросли на 1,1%, а капіталізація досягла 823 млрд доларів.