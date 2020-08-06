Microsoft має намір купити TikTok і врятувати від закриття в США: ЗМІ дізналися суму угоди

Американська компанія Microsoft на переговорах з китайською ByteDance про продаж додатку TikTok обговорили суму угоди в діапазоні від $10 млрд до $30 млрд.

Про це повідомляє телеканал CNBC. Він зазначає, що якщо угода відбудеться, то ByteDance повинна буде передати Microsoft коди програмування протягом року. Поки що переговори про ціну тривають.

Телеканал зазначає, що в переговорний процес між двома компаніями "глибоко залучений" глава американського Мінфіну Стівен Мнучін. Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Мінфін США має отримати частку в придбанні, однак можливий механізм і законність залишається під питанням.

За оцінками китайських експертів, переговори між компаніями можуть завершитися протягом трьох тижнів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок Трамп оголосив, що робота програми TikTok в США буде припинена, якщо до 15 вересня вона не буде продана американській компанії.

3 серпня Microsoft почала переговори з Білим домом, щоб перешкодити адміністрації Трампа заборонити TikTok.

У Пекіні різко розкритикували американську адміністрацію за тиск на соцмережу, назвавши ситуацію c TikTok відкритим залякуванням.

Раніше в США в найближчі дні введуть додаткові заходи боротьби з загрозами національній безпеці з боку китайського програмного забезпечення.