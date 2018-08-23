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"Ми зобов'язані": Гройсман анонсував підвищення цін на газ

2.6тЧитати новину російською

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Україна визнає свої зобов'язання в підвищенні цін на газ.

"Питання про підвищення цін на газ дуже непросте. Ви знаєте, що є зобов'язання про те, що ціни на газ будуть рости в умовах підвищення світових цін на газ. Я вже рік цю ситуацію стримую... Однак зараз стоїть питання про чергове підвищення", - сказав він в ході прес-брифінгу в Луцьку в четвер, 23 серпня, передає "Інтерфакс-Україна".

Він нагадав, що підвищення цін на газ є запорукою продовження залучення фінансування на міжнародних ринках.

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"Це вимога виникла тому, що нам потрібна робота з зовнішніми запозиченнями", - пояснив прем'єр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з липня 2017 року Україна знаходиться в складному переговорному процесі з МВФ щодо газового питання. Фонд наполягає на підвищенні ціни газу для населення, яке, за різними оцінками, може скласти від 30 до 60%, в зв'язку з ростом цін на міжнародних ринках.

Останній транш в сумі 1 млрд доларів Україна отримала від МВФ в квітні 2017 року. З тих пір грошей Києву не виділяли, через невиконання кредитних умов. Головним було створення Антикорупційного суду, ще одним - підвищення ціни газу для населення до рівня імпортного паритету - ціни, за якою країна купує газ на зовнішніх ринках і по якій вже сьогодні паливо оплачують комерційні споживачі.

Без підвищення тарифу на газ Україна ризикує не отримати черговий кредитний транш МВФ. А це може призвести до загроз фінансової стабільності, нестачі валюти та уповільнення економічного зростання.

Читайте всі новини по темі "Ціна на газ" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Ціна на газтранш МВФ
Особа
Володимир Гройсман
Місце
Україна
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Хозяин Хохлов
Хозяин Хохлов
Все правильно. Надо в три раза поднять. А то Путин нападет.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Ура! Хай живе "1000 днiв без росiйського газу"-Гройсман! 1000 днiв прожили, на 1001-й - пiднiмемо цiни! Так переможемо! Герою слава!
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Николай
Николай
Майдан назревает повышалкины
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Хозяин Хохлов
Хозяин Хохлов
Николай, какой там майдан назревает? Без американских печенюшек с спермой майданы не делаются.
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