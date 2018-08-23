"Ми зобов'язані": Гройсман анонсував підвищення цін на газ

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Україна визнає свої зобов'язання в підвищенні цін на газ.

"Питання про підвищення цін на газ дуже непросте. Ви знаєте, що є зобов'язання про те, що ціни на газ будуть рости в умовах підвищення світових цін на газ. Я вже рік цю ситуацію стримую... Однак зараз стоїть питання про чергове підвищення", - сказав він в ході прес-брифінгу в Луцьку в четвер, 23 серпня, передає "Інтерфакс-Україна".

Він нагадав, що підвищення цін на газ є запорукою продовження залучення фінансування на міжнародних ринках.

"Це вимога виникла тому, що нам потрібна робота з зовнішніми запозиченнями", - пояснив прем'єр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з липня 2017 року Україна знаходиться в складному переговорному процесі з МВФ щодо газового питання. Фонд наполягає на підвищенні ціни газу для населення, яке, за різними оцінками, може скласти від 30 до 60%, в зв'язку з ростом цін на міжнародних ринках.

Останній транш в сумі 1 млрд доларів Україна отримала від МВФ в квітні 2017 року. З тих пір грошей Києву не виділяли, через невиконання кредитних умов. Головним було створення Антикорупційного суду, ще одним - підвищення ціни газу для населення до рівня імпортного паритету - ціни, за якою країна купує газ на зовнішніх ринках і по якій вже сьогодні паливо оплачують комерційні споживачі.

Без підвищення тарифу на газ Україна ризикує не отримати черговий кредитний транш МВФ. А це може призвести до загроз фінансової стабільності, нестачі валюти та уповільнення економічного зростання.