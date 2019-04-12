"Ми заперечуємо": у Росії озвучили нові деталі у справі про арешт інвестора США

Адвокати засновника і старшого партнера інвестиційного фонду Baring Vostok Майкла Калві, якого звинувачують у шахрайстві, попросили суд не продовжувати йому домашній арешт.

"Ми заперечуємо проти задоволення клопотання слідства і просимо суд змінити Майклу Калві запобіжний захід на підписку про невиїзд або заставу у 5 млн рублів", — повідомив юрист Дмитро Клєточкін, повідомляє "Інтерфакс".

Зокрема у п'ятницю, 12 квітня, відбувається засідання Басманного суду Москви, де розглядається клопотання слідства про продовження терміну домашнього арешту американському бізнесмену.

До цього суд за клопотанням слідства змінив Калві запобіжний захід із взяття під варту на домашній арешт. Слідчий пояснив своє прохання тим, що Калві має стійкі соціальні зв'язки у Москві, за нього клопотала досить велика кількість осіб, і він займається розвитком інвестиційних проектів у Росії.

Пізніше стало відомо, що Басманний суд продовжив до 14 липня термін домашнього арешту засновника і старшого партнера інвестиційного фонду Baring Vostok.

"Суд вважає клопотання слідства таким, що підлягає задоволенню. Суд постановив: продовжити термін утримання під домашнім арештом стосовно Калві до 14 липня 2019 року", — оголосила рішення суддя Наталія Дудар.

Майкл Kалві ТАСС

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 лютого у Москві затримали засновника інвестиційної компанії Baring Vostok Майкла Kалві. Громадянин США був затриманий російськими силовиками за підозрою у шахрайстві в особливо великому розмірі за ч. 4 ст. 159 Кримінального кодексу РФ.

Басманний суд Москви 16 лютого заарештував на два місяці Калві та ще п'ятьох осіб, зокрема і трьох працівників інвестфонду, у справі про розкрадання у банку "Восточный" 2,5 мільярди рублів.

Пізніше стало відомо, що посол США у Росії Джон Хантсман не поїде на Петербурзький міжнародний економічний форум, поки засновник інвестфонду Baring Vostok Майкл Калві залишається під арештом.

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