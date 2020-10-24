Ми встигли, – у Росії про нові санкції США проти 'Північного потоку-2'

У Росії вважають, що нові санкції США проти європейських компаній, які переобладнають судна для участі в будівництві газопроводу "Північний потік 2", було введено занадто пізно.

Зокрема, модернізація російських кораблів включала в себе дооснащення систем якірного позиціонування і установку устаткування, що дозволяє працювати з трубами діаметром 1420 мм, які використовуються під час прокладання газопроводу. Про це повідомив експерт з енергетики Борис Марцинкевич в коментарі пропагандистського ресурсу "Україна.ру".

"Швидше за все ці роботи вже завершені, тому що "Академік Черський" перебазувався вже в порт Каліннінграда, йде спрацьовування з суднами обслуговування. Так що добре, що вони згадали про ці санкції досить пізно", – зазначив Марцинкевич.

Санкції були введені 20 жовтня, і дано 30 днів на завершення всіх робіт. За його словами, цього цілком досить для завершення проєкту

"Ми встигли", – резюмував експерт.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Україна, Польща, країни Балтії і США критикують ПП-2. На їхню думку, ЄС може потрапити в залежність від російського газу. Україна також не хоче втратити роль транзитера газу. У цьому разі вона втратить 3 млрд щорічного доходу. Берлін обіцяє гарантувати транзит через Україну навіть після будівництва газопроводу.

Роботи з будівництва "Північного потоку-2" припинено через санкції США щодо європейських підрядників, які набули чинності у грудні 2019 року.

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