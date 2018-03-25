"Відчепилися!" Гройсман назвав "плюси" економічного розриву з РФ

Рішення Кабінету міністрів України про розрив програми економічного співробітництва з Росією піде на користь Україні, збалансує нашу експортну політику і в підсумку зробить країну сильнішою.
Про це в ефірі одного із загальнонаціональних каналів сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає Урядовий портал.
"Саме Росія зробила неприйнятні кроки - війна в Донбасі, економічний тиск. Тому ми були змушені прийняти таке рішення. Наш експорт в Європу та Азію зростає. Ми через розрив стаємо тільки сильнішими", - підкреслив він.
За його словами, на даний момент треба будувати виробництво в Україні, розвивати власний продукт.
"Я радий, що ми відчепилися від залежності від Росії. Є величезний свій потенціал", - запевнив Гройсман.
Як повідомляв "Обозреватель", Кабінет міністрів припинив дію програми економічного співробітництва України і Російської Федерації на 2011-2020 роки.
Кабмін зупинив дію даного документа під час засідання в середу, 21 березня, а також доручив Міністерству закордонних справ України в установленому порядку поінформувати уряд Росії.
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