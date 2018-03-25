"Відчепилися!" Гройсман назвав "плюси" економічного розриву з РФ

Рішення Кабінету міністрів України про розрив програми економічного співробітництва з Росією піде на користь Україні, збалансує нашу експортну політику і в підсумку зробить країну сильнішою.

Про це в ефірі одного із загальнонаціональних каналів сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає Урядовий портал.

"Саме Росія зробила неприйнятні кроки - війна в Донбасі, економічний тиск. Тому ми були змушені прийняти таке рішення. Наш експорт в Європу та Азію зростає. Ми через розрив стаємо тільки сильнішими", - підкреслив він.

За його словами, на даний момент треба будувати виробництво в Україні, розвивати власний продукт.

"Я радий, що ми відчепилися від залежності від Росії. Є величезний свій потенціал", - запевнив Гройсман.

Як повідомляв "Обозреватель", Кабінет міністрів припинив дію програми економічного співробітництва України і Російської Федерації на 2011-2020 роки.

Кабмін зупинив дію даного документа під час засідання в середу, 21 березня, а також доручив Міністерству закордонних справ України в установленому порядку поінформувати уряд Росії.