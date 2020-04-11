Яценюк попередив українців про енергетичну кризу

Україна входить в енергетичну кризу і уряд має негайно вжити заходів для її подолання, інакше в країні буде тотальний дефіцит енергоресурсів.

Про це заявив експрем’єр Арсеній Яценюк в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Зараз ми підходимо до того, що якщо зараз не приймати рішення про те, як ми будемо діяти завтра і післязавтра, то завтра і післязавтра ми ввійдемо в енергетичну кризу, де не буде ні світла, ні вугілля, де можуть бути проблеми з нафтопродуктами і де будуть раніше чи пізніше проблеми з газом", – сказав Яценюк.

Арсеній Яценюк izvestia.kiev.ua

Він наголосив, шо вітчизняні енергокомпанії нині на межі банкрутства, і уряд має терміново вжити невідкладних заходів для порятунку галузі. Зокрема план антикризових дій має запропонувати новий міністр енергетики, призначення якого необхідно прискорити.

"Ми на межі банкрутства енергетичних компаній електроенергетики. Теплову енергетику вони майже добили, зараз вони добивають атомну енергетику. Я вважаю, що невідкладно уряд повинен внести до парламенту посаду міністра енергетики. Як взагалі можна керувати енергетикою, не маючи міністра? Хто у них відповідальний за енергетику? Вийти з покроковим планом", – сказав Яценюк.

Нагадаємо, раніше експрем’єр Володимир Гройсман заявив, що Україна втрачає національну енергетику, і нині держава має продемонструвати соціальну відповідальність та знайти ресурси на збереження галузі та робочих місць.

У свою чергу народний депутат України, Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець вважає, що криза в енергетиці спровокована діями глави енергетичного комітету ВР Андрія Геруса. За словами депутата, Герус за півроку знищив енергобезпеку країни, а пролобійований ним імпорт російського вугілля і електроенергії остаточно зруйнували вітчизняний енергетичний комплекс.

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