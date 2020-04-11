Головна Новини
11 квітня • оновлено в 17:56
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Яценюк попередив українців про енергетичну кризу

9.4т
Читати матеріал російською

Україна входить в енергетичну кризу і уряд має негайно вжити заходів для її подолання, інакше в країні буде тотальний дефіцит енергоресурсів.

Про це заявив експрем’єр Арсеній Яценюк в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Зараз ми підходимо до того, що якщо зараз не приймати рішення про те, як ми будемо діяти завтра і післязавтра, то завтра і післязавтра ми ввійдемо в енергетичну кризу, де не буде ні світла, ні вугілля, де можуть бути проблеми з нафтопродуктами і де будуть раніше чи пізніше проблеми з газом", – сказав Яценюк.

Арсеній Яценюк

Арсеній Яценюк

izvestia.kiev.ua

Він наголосив, шо вітчизняні енергокомпанії нині на межі банкрутства, і уряд має терміново вжити невідкладних заходів для порятунку галузі. Зокрема план антикризових дій має запропонувати новий міністр енергетики, призначення якого необхідно прискорити.

"Ми на межі банкрутства енергетичних компаній електроенергетики. Теплову енергетику вони майже добили, зараз вони добивають атомну енергетику. Я вважаю, що невідкладно уряд повинен внести до парламенту посаду міністра енергетики. Як взагалі можна керувати енергетикою, не маючи міністра? Хто у них відповідальний за енергетику? Вийти з покроковим планом", – сказав Яценюк.

Нагадаємо, раніше експрем’єр Володимир Гройсман заявив, що Україна втрачає національну енергетику, і нині держава має продемонструвати соціальну відповідальність та знайти ресурси на збереження галузі та робочих місць.

У свою чергу народний депутат України, Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець вважає, що криза в енергетиці спровокована діями глави енергетичного комітету ВР Андрія Геруса. За словами депутата, Герус за півроку знищив енергобезпеку країни, а пролобійований ним імпорт російського вугілля і електроенергії остаточно зруйнували вітчизняний енергетичний комплекс.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Особа
Арсеній Яценюк
Місце
Україна
Теги
криза Енергетика
Поділитися у Facebook
24
Коментарі
13
33
Смішно
4
Цікаво
28
Сумно
14
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
семенов Александр
семенов Александр
А помнится "кулявлоба" рассказывал ,что на Украине газа завались,и что он, если получит власть, увеличить добычу газа до 40 млрд. кубов, но когда он получил власть, Газа стали добывать меньше чем при злочинной панде, А сам "кулявлоба" заработал кучу бабла на "СТЕНЕ" ,после как водится с баблом свалил, Но Чу... опять почуял запах денег
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
итоги майдана,ты за это кулявлобировал.,со сцены.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Люсяо Люся
Люсяо Люся
та какие проблемы? Газ по 50, свет по сто, бензин по 200, пенсия и зарплата по 1500 - вот и решили все проблемы Главное кампаниям помочь. а то ж они и так из-за вируса прсели
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Економіка

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 2511.

    Вилікувалися: 79. Померли: 73.

  • У світі захворіли 1,7 мільйона осіб, загинули – понад 103 тисячі

  • В Ізраїлі заявили про створення вакцини від COVID-19. Буде готова через 90 днів

  • У людей, що перехворіли на коронавірус без симптомів, виявлено патологію

  • Як коронавірус передається в супермаркеті: наочне відео

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги