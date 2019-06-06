"Ми попереджали": МВФ забив на сполох через ризики для світової економіки

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард заявила, що пов'язані з міжнародними торговими спорами ризики, про які попереджав МВФ, почали втілюватися.

"Два місяці тому ми попереджали про те, що треба бути дуже обережним з тим, що відбувається з основним двигуном економічного зростання, яким є торгівля", – повідомила Лагард, виступаючи в Американському інституті підприємництва у Вашингтоні, передає ТАСС.

"Все, що гальмує торгівлю: мита та бар'єри – в дійсності будуть гальмувати і економічне зростання. На жаль, ми спостерігаємо деяке втілення цих ризиків", – додала вона.

Глава МВФ підкреслила, що торгові війни можуть підірвати темпи зростання світової економіки.

"Вразливість, яку ми виявили, і нестабільність процесу відновлення темпів зростання світової економіки по суті підтвердилися. Зараз ми спостерігаємо це синхронізоване уповільнення економічного зростання", – заявила Лагард.

Зокрема, МВФ уже в третій раз за останні півроку знизив свою оцінку темпів зростання світової економіки до найнижчого рівня після фінансової кризи 2007-2008 років.

Відповідне рішення експерти організації аргументували ризиком зриву американо-китайських торгових переговорів.

За оцінками МВФ, темпи зростання світової економіки складуть 3,3% у 2019 році.

Торгові війни можуть підірвати темпи зростання світової економіки

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У серпні 2018 року США ввели нові ввізні мита у розмірі 25% на товари з Китаю. До списку потрапила низка найменувань китайської продукції загальною вартістю 16 млрд доларів. Ці мита є другою частиною зборів на імпортовані з КНР товари на загальну суму 50 млрд доларів. Перша частина була введена 6 липня і стосувалася товарів на 34 млрд доларів.

Трамп попередив Китай, що в разі дзеркальних заходів із боку Пекіна мита можуть бути додатково поширені на товари на суму 267 млрд доларів. Так, із урахуванням уже чинних заходів митами буде обкладений практично весь обсяг китайського імпорту в США, який перевищує 500 млрд доларів на рік.

20 лютого 2019 року Трамп зажадав від Китаю зберігати стабільну вартість юаня у рамках торговельних переговорів між двома найбільшими економіками світу. Зокрема Вашингтон розраховував, що Пекін відмовиться від штучної девальвації своєї валюти у відповідь на введення американських тарифів.

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